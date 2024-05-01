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Євлаш про дивний спалах в небі, який було видно в Україні: очікуємо на інформацію

Євлаш про дивний спалах в небі, який було видно в Україні: очікуємо на інформацію

Київ • УНН

 • 17255 перегляди

Жителі кількох регіонів України стали свідками дивного спалаху в небі минулої ночі, на відеозаписі видно, як невідомий об'єкт летить і спалахує яскравим синім світлом. У ПС ЗСУ все ще чекають на інформацію про цей інцидент.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш коментуючи дивний спалах в небі, який було видно цієї ночі жителям кількох регіонів України, заявив, що у ПСУ поки що очікують на інформацію щодо цього. Про це він сказав  в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил - ми обов’язково про це прокомунікуємо

- сказав Євлаш.

Доповнення

Цієї ночі жителі кількох регіонів України помітили дивний спалах в небі. В мережі з'явилось відео, як невідомий об'єкт летить до землі й спалахує яскравим синім світлом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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