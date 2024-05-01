Євлаш про дивний спалах в небі, який було видно в Україні: очікуємо на інформацію
Київ • УНН
Жителі кількох регіонів України стали свідками дивного спалаху в небі минулої ночі, на відеозаписі видно, як невідомий об'єкт летить і спалахує яскравим синім світлом. У ПС ЗСУ все ще чекають на інформацію про цей інцидент.
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш коментуючи дивний спалах в небі, який було видно цієї ночі жителям кількох регіонів України, заявив, що у ПСУ поки що очікують на інформацію щодо цього. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил - ми обов’язково про це прокомунікуємо
Доповнення
Цієї ночі жителі кількох регіонів України помітили дивний спалах в небі. В мережі з'явилось відео, як невідомий об'єкт летить до землі й спалахує яскравим синім світлом.