Євлаш про дивний спалах в небі, який було видно в Україні: очікуємо на інформацію

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш коментуючи дивний спалах в небі, який було видно цієї ночі жителям кількох регіонів України, заявив, що у ПСУ поки що очікують на інформацію щодо цього. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил - ми обов’язково про це прокомунікуємо