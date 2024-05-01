Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  8820 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  34511 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  75060 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  121281 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119251 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  127875 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154357 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149114 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204901 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169050 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

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Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

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В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

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СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

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Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

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19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

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За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  175422 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  207513 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  209527 просмотра

Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Жители нескольких регионов Украины стали свидетелями странной вспышки в небе прошлой ночью, на видеозаписи видно, как неизвестный объект летит и вспыхивает ярким синим светом. В ПС ВСУ все еще ждут информацию об этом инциденте.

Общество •   •  8490 просмотра
Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

США не сбавили темпов ужесточения санкций против россии после вторжения в Украину в феврале 2022 года, и нет никаких изменений в политике США относительно режима санкций.

политика •   •  9275 просмотра
Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф

В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.

Война •   •  10157 просмотра
В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА

СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Собеседник УНН подтвердил, что у митрополита Луки СБУ проводит обыски в Запорожье.

Криминал и ЧП •   •  8377 просмотра
СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники

Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

Российские войска обстреляли три населенных пункта в Черниговской области из минометов, артиллерии и ракет, зафиксировано 16 взрывов.

Война •   •  10421 просмотра
Армия рф ударила по пограничью Черниговской области ракетой, минометами, артиллерией и дроном: 16 взрывов

19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

19 человек погибли и 18 автомобилей оказались в ловушке после обвала части шоссе в провинции Гуандун на юге Китая.

Новости Мира •   •  8864 просмотра
19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

россияне обстреляли Донецкую область 1686 раз, повредив жилые дома, административное здание и учебное заведение, что привело к гибели двух гражданских.

Война •   •  11550 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии

Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем до полномасштабного вторжения в 2021 году.

Экономика •   •  10963 просмотра
Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего

ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии пострадал от атаки беспилотника, осуществленной Главным управлением разведки министерства обороны Украины в ночь на 1 мая. Атака привела к масштабному пожару на объекте.

Война •   •  12211 просмотра
ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники

рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице

россия выступила против резолюции ООН, которая признала массовое убийство сербскими войсками около 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году геноцидом, назвав ее "однобокой" и "политически заряженной".

Новости Мира •   •  10080 просмотра
рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице