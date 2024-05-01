Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш комментируя странную вспышку в небе, которая была видна этой ночью жителям нескольких регионов Украины, заявил, что в ВСУ пока ожидают информацию об этом. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы пока ожидаем информацию, не можем прокомментировать. Как только у нас будут какие-то данные, которые будут касаться Воздушных сил - мы обязательно об этом прокоммуницируем - сказал Евлаш.

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Этой ночью жители нескольких регионов Украины заметили странную вспышку в небе. В сети появилось видео, как неизвестный объект летит к земле и вспыхивает ярким синим светом.