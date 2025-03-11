ЄС впроваджує нову систему управління повітряним рухом: що зміниться до 2050 року

За прогнозами, до 2050 року кількість авіарейсів у Європі збільшиться більш ніж удвічі. Відповідно до цього, у Єврокомісії розгортають низку ініціатив, допоможуть скоротити загальні викиди повітря та підвищити пропускну здатність повітряного простору.

Передає УНН із посиланням на Politico.

Ідеться про Європейський Генеральний план (The ATM Master Plan), який включає мету досягнення екологічного поліпшення та більш ефективного повітряного сполучення.

Для досягнення максимального ефекту Європейський генеральний план містить 10 стратегічних цілей розгортання або дій, які необхідно реалізувати у найближчі 10 років. Зокрема:

А також підключення технологій "повітря-земля", оновлення зв'язку, навігації та спостереження.

Цілі модернізації - посилення безпеки, стійкості, конкурентоспроможності. Очікуються перспективи для постійних інвестицій в дослідження і розгортання напрацьованих рішень.

Ініціативи, викладені в плані, можуть скоротити загальні викиди повітря в Європі та подвоїти пропускну здатність повітряного простору.

Довідково

Управління повітряним рухом не є одним з найбільш помітних гравців в авіації, на відміну від літаків, аеропортів та авіакомпаній. Але це швидкий і ефективний інструмент для скорочення викидів, подолання заторів, зменшення затримок.

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Щодо інвестицій у проєкт:

За оцінками SESAR JU (інституціоналізоване європейське державно-приватне партнерство), до 2050 року кожен 1 євро, вкладений у розгортання рішень проєкту, принесе прибуток у розмірі щонайменше 17 євро. Якщо взяти до уваги ширші соціальні та економічні вигоди для Європи, то ця цифра зросте до 53 євро.

Коментар

Ми дуже добре вміємо впроваджувати інновації та розробляти рішення, але ми не дуже добре вміємо втілювати їх у життя на благо людей