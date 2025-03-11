ЄС впроваджує нову систему управління повітряним рухом: що зміниться до 2050 року
Київ • УНН
Єврокомісія представила план модернізації авіаційної галузі для подвоєння пропускної здатності повітряного простору. Проект передбачає скорочення викидів CO2 та впровадження 10 стратегічних цілей протягом наступних 10 років.
За прогнозами, до 2050 року кількість авіарейсів у Європі збільшиться більш ніж удвічі. Відповідно до цього, у Єврокомісії розгортають низку ініціатив, допоможуть скоротити загальні викиди повітря та підвищити пропускну здатність повітряного простору.
Передає УНН із посиланням на Politico.
Ідеться про Європейський Генеральний план (The ATM Master Plan), який включає мету досягнення екологічного поліпшення та більш ефективного повітряного сполучення.
Для досягнення максимального ефекту Європейський генеральний план містить 10 стратегічних цілей розгортання або дій, які необхідно реалізувати у найближчі 10 років. Зокрема:
- попередження для зменшення ризиків зіткнень;
- оптимізацію впливу на навколишнє середовище;
- динамічну конфігурацію повітряного простору;
- інтеграцію технологій нового покоління.
А також підключення технологій "повітря-земля", оновлення зв'язку, навігації та спостереження.
Цілі модернізації - посилення безпеки, стійкості, конкурентоспроможності. Очікуються перспективи для постійних інвестицій в дослідження і розгортання напрацьованих рішень.
Ініціативи, викладені в плані, можуть скоротити загальні викиди повітря в Європі та подвоїти пропускну здатність повітряного простору.
Довідково
Управління повітряним рухом не є одним з найбільш помітних гравців в авіації, на відміну від літаків, аеропортів та авіакомпаній. Але це швидкий і ефективний інструмент для скорочення викидів, подолання заторів, зменшення затримок.
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Щодо інвестицій у проєкт:
За оцінками SESAR JU (інституціоналізоване європейське державно-приватне партнерство), до 2050 року кожен 1 євро, вкладений у розгортання рішень проєкту, принесе прибуток у розмірі щонайменше 17 євро. Якщо взяти до уваги ширші соціальні та економічні вигоди для Європи, то ця цифра зросте до 53 євро.
Коментар
Ми дуже добре вміємо впроваджувати інновації та розробляти рішення, але ми не дуже добре вміємо втілювати їх у життя на благо людей
За його словами, Генеральний план ATM має на меті змінити цю ситуацію: "Він закладає основу для майбутнього в управлінні повітряним рухом".
АТМ часто губиться в розмові. Це невидима інфраструктура, яка стоїть за всім іншим. Якщо ми відстаємо в АТМ, то відстає вся галузь
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