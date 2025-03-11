ЕС внедряет новую систему управления воздушным движением: что изменится к 2050 году

По прогнозам, к 2050 году количество авиарейсов в Европе увеличится более чем в два раза. В связи с этим, в Европейской комиссии разворачивают ряд инициатив, которые помогут сократить общие выбросы в атмосферу и повысить пропускную способность воздушного пространства.

Передает УНН со ссылкой на Politico.

Речь идет о Европейском Генеральном плане (The ATM Master Plan), который включает цель достижения экологического улучшения и более эффективного воздушного сообщения.

Для достижения максимального эффекта Европейский генеральный план содержит 10 стратегических целей развертывания или действий, которые необходимо реализовать в ближайшие 10 лет. В частности:

предупреждение для уменьшения рисков столкновений;

оптимизацию воздействия на окружающую среду;

динамическую конфигурацию воздушного пространства;

интеграцию технологий нового поколения.

А также подключение технологий "воздух-земля", обновление связи, навигации и наблюдения.

Цели модернизации - усиление безопасности, устойчивости, конкурентоспособности. Ожидаются перспективы для постоянных инвестиций в исследования и развертывание разработанных решений.

Инициативы, изложенные в плане, могут сократить общие выбросы в Европе и удвоить пропускную способность воздушного пространства. - говорится в материале.

Справочно

Управление воздушным движением не является одним из самых заметных игроков в авиации, в отличие от самолетов, аэропортов и авиакомпаний. Но это быстрый и эффективный инструмент для сокращения выбросов, преодоления пробок, уменьшения задержек.

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Что касается инвестиций в проект:

По оценкам SESAR JU (институционализированное европейское государственно-частное партнерство), к 2050 году каждый 1 евро, вложенный в развертывание решений проекта, принесет прибыль в размере не менее 17 евро. Если учесть более широкие социальные и экономические выгоды для Европы, то эта цифра вырастет до 53 евро.

Комментарий

Мы очень хорошо умеем внедрять инновации и разрабатывать решения, но мы не очень хорошо умеем воплощать их в жизнь на благо людей - сказал Ян-Кристоф Этьен, член Европейского парламента от Германии, который входит в состав Комитета по вопросам транспорта и туризма.

По его словам, Генеральный план ATM нацелен изменить эту ситуацию: "Он закладывает основу для будущего в управлении воздушным движением".

АТМ часто теряется в разговоре. Это невидимая инфраструктура, которая стоит за всем остальным. Если мы отстаем в АТМ, то отстает вся отрасль - сказал Симон Хоккард, исполнительный директор CANSO, ассоциации индустрии управления воздушным движением.

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