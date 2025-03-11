ЕС внедряет новую систему управления воздушным движением: что изменится к 2050 году
Киев • УНН
Еврокомиссия представила план модернизации авиационной отрасли для удвоения пропускной способности воздушного пространства. Проект предполагает сокращение выбросов CO2 и внедрение 10 стратегических целей в течение следующих 10 лет.
По прогнозам, к 2050 году количество авиарейсов в Европе увеличится более чем в два раза. В связи с этим, в Европейской комиссии разворачивают ряд инициатив, которые помогут сократить общие выбросы в атмосферу и повысить пропускную способность воздушного пространства.
Передает УНН со ссылкой на Politico.
Речь идет о Европейском Генеральном плане (The ATM Master Plan), который включает цель достижения экологического улучшения и более эффективного воздушного сообщения.
Для достижения максимального эффекта Европейский генеральный план содержит 10 стратегических целей развертывания или действий, которые необходимо реализовать в ближайшие 10 лет. В частности:
- предупреждение для уменьшения рисков столкновений;
- оптимизацию воздействия на окружающую среду;
- динамическую конфигурацию воздушного пространства;
- интеграцию технологий нового поколения.
А также подключение технологий "воздух-земля", обновление связи, навигации и наблюдения.
Цели модернизации - усиление безопасности, устойчивости, конкурентоспособности. Ожидаются перспективы для постоянных инвестиций в исследования и развертывание разработанных решений.
Инициативы, изложенные в плане, могут сократить общие выбросы в Европе и удвоить пропускную способность воздушного пространства.
Справочно
Управление воздушным движением не является одним из самых заметных игроков в авиации, в отличие от самолетов, аэропортов и авиакомпаний. Но это быстрый и эффективный инструмент для сокращения выбросов, преодоления пробок, уменьшения задержек.
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Что касается инвестиций в проект:
По оценкам SESAR JU (институционализированное европейское государственно-частное партнерство), к 2050 году каждый 1 евро, вложенный в развертывание решений проекта, принесет прибыль в размере не менее 17 евро. Если учесть более широкие социальные и экономические выгоды для Европы, то эта цифра вырастет до 53 евро.
Комментарий
Мы очень хорошо умеем внедрять инновации и разрабатывать решения, но мы не очень хорошо умеем воплощать их в жизнь на благо людей
По его словам, Генеральный план ATM нацелен изменить эту ситуацию: "Он закладывает основу для будущего в управлении воздушным движением".
АТМ часто теряется в разговоре. Это невидимая инфраструктура, которая стоит за всем остальным. Если мы отстаем в АТМ, то отстает вся отрасль
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