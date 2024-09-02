ЄС відреагував на інцидент між філіппінськими та китайськими кораблями, назвавши дії Китаю небезпечними
Київ • УНН
ЄС звинуватив Китай у небезпечних діях проти Філіппін після інциденту з кораблями берегової охорони. Євросоюз засудив дії, що порушують міжнародне право та загрожують регіональній стабільності.
Європейський Союз звинуватив Китай у "небезпечних діях " проти Філіппін, коли дві азійські країни звинуватили один одного у навмисному тарані своїх кораблів берегової охорони. Про це УНН пише з посиланням на Euractiv.
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Подібні інциденти трапляються протягом останніх тижнів у Південно-Китайському морі, де Пекін претендує на майже всю економічно важливу акваторію, незважаючи на конкуруючі претензії інших країн і рішення міжнародного суду, який постановив, що його претензії не мають жодних правових підстав.
ЄС засуджує небезпечні дії кораблів китайської берегової охорони, спрямовані проти законних морських операцій Філіппін в районі Сабіна Шоа
Представник китайської берегової охорони заявив, що один з останніх інцидентів стався у суботу біля спірної мілини Сабіна, яка стала новою гарячою точкою в довготривалому морському протистоянні між двома країнами.
Ці інциденти "ставлять під загрозу безпеку життя на морі і порушують право на свободу судноплавства, на яке мають право всі країни згідно з міжнародним правом", - заявили в ЄС.
ЄС засуджує всі незаконні, ескалаційні та примусові дії, які підривають ці принципи міжнародного права і загрожують миру і стабільності в регіоні
Нагадаємо
У серпні Філіппіни закликали Китай припинити "провокаційні та небезпечні дії" після інциденту з винищувачами, коли філіппінський патрульний літак зазнав переслідування з боку китайського винищувача біля мілини Скарборо.
Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони у Південно-Китайському морі10.08.24, 06:05 • 65134 перегляди