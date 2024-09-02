ЕС отреагировал на инцидент между филиппинскими и китайскими кораблями, назвав действия Китая опасными

Европейский Союз обвинил Китай в "опасных действиях" против Филиппин, когда две азиатские страны обвинили друг друга в преднамеренном таране своих кораблей береговой охраны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Подобные инциденты случаются в последние недели в Южно-Китайском море, где Пекин претендует на почти всю экономически важную акваторию, несмотря на конкурирующие претензии других стран и решение международного суда, который постановил, что его претензии не имеют никаких правовых оснований.

ЕС осуждает опасные действия кораблей китайской береговой охраны, направленные против законных морских операций Филиппин в районе Сабина Шоа - заявила Набила Масрали, пресс-секретарь верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Представитель китайской береговой охраны заявил, что один из последних инцидентов произошел в субботу возле спорной отмели Сабина, которая стала новой горячей точкой в долговременном морском противостоянии между двумя странами.

Эти инциденты "ставят под угрозу безопасность жизни на море и нарушают право на свободу судоходства, на которое имеют право все страны согласно международному праву", - заявили в ЕС.

ЕС осуждает все незаконные, эскалационные и принудительные действия, которые подрывают эти принципы международного права и угрожают миру и стабильности в регионе - говорится в заявлении.

Напомним,

В августе Филиппины призвали Китай прекратить "провокационные и опасные действия" после инцидента с истребителями, когда филиппинский патрульный самолет подвергся преследованию со стороны китайского истребителя у отмели Скарборо.

Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони у Південно-Китайському морі