ЄС відмовляється включати заборону на російські газопроводи у новий санкційний пакет - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Європейський Союз навряд чи внесе поправки до 11-го пакету санкцій проти росії, які передбачають назавжди закрити газопроводи, які кремль відключив після вторгнення в Україну. Як пише Politico, рішення практично остаточне, навіть попри те, що це буде обговорюватися на майбутньому саміті G7, передає УНН.
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Зазначається, що лідери G7 обмірковують заходи, які заборонять таким країнам, як Німеччина і Польща, відновлювати імпорт природного газу з росії.
Але з цим мають погодитися члени «Групи семи», такі як Німеччина та Італія, які все ще мають трубопроводи, що ведуть до росії. Офіційні особи ЄС та аналітики кажуть, що в цьому питанні немає єдиної думки.
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“З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде. Занадто великий опір з боку країн, які залежать від газу, що залишився. 11-й пакет санкцій майже готовий, і введення цього величезного заходу наразі не спрацює”, - сказав один із дипломатів ЄС.
До повномасштабного вторгнення в Україну росія постачала понад 40% газу, імпортованого ЄС. За даними аналітичного центру Брейгеля, зараз цей показник упав до менш ніж 8%.
На двох найбільших довоєнних маршрутах, підводному газопроводі «Північний потік» у Німеччину і газопроводі «Ямал», що проходить через Польщу, потоки впали до нуля. Транзит трубопроводами, що проходять через Україну, становить близько чверті довоєнного рівня, і тільки трубопровід «Турецький потік» через Чорне море працює на рівні, аналогічному тому, який був до вторгнення.
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Наразі росія збирається знову відкрити трубопроводи. Президент рф володимир путін у жовтні заявив, що його країна готова відновити постачання в разі потреби.
Країни G7 збираються «приборкати спроби відродити "Північний потік"», щоб придушити голоси в Німеччині та будь-яких інших країнах, де «можуть бути компанії та споживачі, які зацікавлені в поновленні імпорту» російського трубопровідного газу в один прекрасний день.
Європейська комісія відмовилася коментувати повідомлення про санкції щодо газопроводів.
Доповнення
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на саміті "Групи семи" (G7) країни-лідери зроблять конкретні кроки, щоб посилити ізоляцію росії.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує від західних лідерів на прийдешніх самітах підтримки двох основних принципів, коли йдеться про Україну: перший принцип - підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", другий принцип – "нічого про Україну без України".
Міністри фінансів G7 на зустрічі в Японії обговорили посилення санкційного тиску на росію та закликали приєднатися ті країни світу, які поки що не запровадили обмеження проти країни-агресора.