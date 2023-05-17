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ЄС відмовляється включати заборону на російські газопроводи у новий санкційний пакет - Politico

ЄС відмовляється включати заборону на російські газопроводи у новий санкційний пакет - Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Європейський Союз навряд чи внесе поправки до 11-го пакету санкцій проти росії, які передбачають назавжди закрити газопроводи, які кремль відключив після вторгнення в Україну. Як пише Politico, рішення практично остаточне, навіть попри те, що це буде обговорюватися на майбутньому саміті G7, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що лідери G7 обмірковують заходи, які заборонять таким країнам, як Німеччина і Польща, відновлювати імпорт природного газу з росії.

Але з цим мають погодитися члени «Групи семи», такі як Німеччина та Італія, які все ще мають трубопроводи, що ведуть до росії. Офіційні особи ЄС та аналітики кажуть, що в цьому питанні немає єдиної думки.

Цитата

“З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде. Занадто великий опір з боку країн, які залежать від газу, що залишився. 11-й пакет санкцій майже готовий, і введення цього величезного заходу наразі не спрацює”, - сказав один із дипломатів ЄС.

До повномасштабного вторгнення в Україну росія постачала понад 40% газу, імпортованого ЄС. За даними аналітичного центру Брейгеля, зараз цей показник упав до менш ніж 8%.

На двох найбільших довоєнних маршрутах, підводному газопроводі «Північний потік» у Німеччину і газопроводі «Ямал», що проходить через Польщу, потоки впали до нуля. Транзит трубопроводами, що проходять через Україну, становить близько чверті довоєнного рівня, і тільки трубопровід «Турецький потік» через Чорне море працює на рівні, аналогічному тому, який був до вторгнення.

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Наразі росія збирається знову відкрити трубопроводи. Президент рф володимир путін у жовтні заявив, що його країна готова відновити постачання в разі потреби.

Країни G7 збираються «приборкати спроби відродити "Північний потік"», щоб придушити голоси в Німеччині та будь-яких інших країнах, де «можуть бути компанії та споживачі, які зацікавлені в поновленні імпорту» російського трубопровідного газу в один прекрасний день.

Європейська комісія відмовилася коментувати повідомлення про санкції щодо газопроводів.

Доповнення

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що на саміті "Групи семи" (G7) країни-лідери зроблять конкретні кроки, щоб посилити ізоляцію росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн очікує від західних лідерів на прийдешніх самітах підтримки двох основних принципів, коли йдеться про Україну: перший принцип - підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", другий принцип – "нічого про Україну без України".

Міністри фінансів G7 на зустрічі в Японії обговорили посилення санкційного тиску на росію та закликали приєднатися ті країни світу, які поки що не запровадили обмеження проти країни-агресора.

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