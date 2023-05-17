ЕС отказывается включать запрет на российские газопроводы в новый санкционный пакет - Politico

Детали

Отмечается, что лидеры G7 обдумывают меры, которые запретят таким странам, как Германия и Польша, возобновлять импорт природного газа из россии.

Но с этим должны согласиться члены «Группы семи», такие как Германия и Италия, у которых все еще есть трубопроводы, ведущие в россию. Официальные лица ЕС и аналитики говорят, что в этом вопросе нет единого мнения.

Цитата

“Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет. Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа. 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает”, — сказал один из дипломатов ЕС.

До полномасштабного вторжения в Украину россия поставляла более 40% газа, импортируемого ЕС. По данным аналитического центра Брейгеля, сейчас этот показатель упал до менее 8%.

На двух крупнейших довоенных маршрутах, подводном газопроводе «Северный поток» в Германию и газопроводе «Ямал», проходящем через Польшу, потоки упали до нуля. Транзит по трубопроводам, проходящим через Украину, составляет около четверти довоенного уровня, и только трубопровод «Турецкий поток» через Черное море работает на уровне, аналогичном тому, который был до вторжения.

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На данный момент россия намерена вновь открыть трубопроводы. Президент рф владимир путин в октябре заявил, что его страна готова возобновить поставки в случае необходимости.

Страны G7 намерены «обуздать попытки возродить "Северный поток"», чтобы подавить голоса в Германии и любых других странах, где «могут быть компании и потребители, которые заинтересованы в возобновлении импорта» российского трубопроводного газа в один прекрасный день.

Европейская комиссия отказалась комментировать сообщения о санкциях в отношении газопроводов.

Дополнение

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите "Группы семи" (G7) страны-лидеры предпримут конкретные шаги, чтобы усилить изоляцию россии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от западных лидеров на грядущих саммитах поддержки двух основных принципов, когда речь идет об Украине: первый принцип - поддерживать Украину "столько, сколько нужно", второй принцип – "ничего об Украине без Украины".

Министры финансов G7 на встрече в Японии обсудили усиление санкционного давления на россию и призвали присоединиться те страны мира, которые пока не ввели ограничения против страны-агрессора.