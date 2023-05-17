ЕС отказывается включать запрет на российские газопроводы в новый санкционный пакет - Politico

ukru
13 марта, 19:26 • 80324 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118709 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113265 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112773 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104957 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100488 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111880 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132080 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175798 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206720 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 41607 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 25447 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 53265 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 39503 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 83664 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175798 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206720 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147890 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154326 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 78070 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105680 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122485 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158010 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164741 просмотра
Актуальное
ЕС отказывается включать запрет на российские газопроводы в новый санкционный пакет - Politico

ЕС отказывается включать запрет на российские газопроводы в новый санкционный пакет - Politico

Киев • УНН

 • 1663575 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Европейский Союз вряд ли внесет поправки в 11-й пакет санкций против россии, которые предусматривают навсегда закрыть газопроводы, которые кремль отключил после вторжения в Украину. Как пишет Politico, решение практически окончательно, даже несмотря на то, что это будет обсуждаться на предстоящем саммите G7, передает УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры G7 обдумывают меры, которые запретят таким странам, как Германия и Польша, возобновлять импорт природного газа из россии.

Но с этим должны согласиться члены «Группы семи», такие как Германия и Италия, у которых все еще есть трубопроводы, ведущие в россию. Официальные лица ЕС и аналитики говорят, что в этом вопросе нет единого мнения.

Цитата

“Из того, что я слышал, очень маловероятно, что это пройдет. Слишком большое сопротивление со стороны стран, зависящих от оставшегося газа. 11-й пакет санкций почти готов, и введение этой огромной меры в данный момент не сработает”, — сказал один из дипломатов ЕС.

До полномасштабного вторжения в Украину россия поставляла более 40% газа, импортируемого ЕС. По данным аналитического центра Брейгеля, сейчас этот показатель упал до менее 8%.

На двух крупнейших довоенных маршрутах, подводном газопроводе «Северный поток» в Германию и газопроводе «Ямал», проходящем через Польшу, потоки упали до нуля. Транзит по трубопроводам, проходящим через Украину, составляет около четверти довоенного уровня, и только трубопровод «Турецкий поток» через Черное море работает на уровне, аналогичном тому, который был до вторжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС предлагает официально прекратить поставки российской нефти по "Дружбе" в Германию и Польшу - Bloomberg

На данный момент россия намерена вновь открыть трубопроводы. Президент рф владимир путин в октябре заявил, что его страна готова возобновить поставки в случае необходимости.

Страны G7 намерены «обуздать попытки возродить "Северный поток"», чтобы подавить голоса в Германии и любых других странах, где «могут быть компании и потребители, которые заинтересованы в возобновлении импорта» российского трубопроводного газа в один прекрасный день.

Европейская комиссия отказалась комментировать сообщения о санкциях в отношении газопроводов.

Дополнение

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите "Группы семи" (G7) страны-лидеры предпримут конкретные шаги, чтобы усилить изоляцию россии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает от западных лидеров на грядущих саммитах поддержки двух основных принципов, когда речь идет об Украине: первый принцип - поддерживать Украину "столько, сколько нужно", второй принцип – "ничего об Украине без Украины".

Министры финансов G7 на встрече в Японии обсудили усиление санкционного давления на россию и призвали присоединиться те страны мира, которые пока не ввели ограничения против страны-агрессора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы