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ЄС та Німеччина виділяють 18 млн євро на енергоефективність України

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Фонд енергоефективності отримає 18 млн євро від ЄС та Німеччини для розширення програм у житловому секторі. Кошти дозволять відновити прийом заявок та охопити більше родин по всій Україні.

ЄС та Німеччина виділяють 18 млн євро на енергоефективність України

Європейський Союз і Німеччина надають 18 млн євро для посилення енергоефективності України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Деталі

Зазначається, що Фонд енергоефективності отримав потужну фінансову підтримку від ЄС та Німецької міжнародної кліматичної ініціативи (IKI).

Новий транш включає інвестиційні гранти й технічну допомогу - усе задля розширення програм для житлового сектору

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що завдяки цим грошам Фонд енергоефективності зможе знову приймати заявки і охопити ще більшу кількість родин по всій країні.

"ОСББ залишаються ключовими партнерами у реалізації - саме вони є рушіями змін на місцях. 75% житла у Київській області вже відновлено. 30 000 будівель було зруйновано, 22 000 з яких вже відновлено", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.

В українських школах з 1 вересня планують запровадити "уроки енергоефективності"10.06.25, 15:36 • 1798 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Європейський інвестиційний банк
Європейський Союз
Німеччина
Україна
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