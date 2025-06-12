ЄС та Німеччина виділяють 18 млн євро на енергоефективність України
Київ • УНН
Фонд енергоефективності отримає 18 млн євро від ЄС та Німеччини для розширення програм у житловому секторі. Кошти дозволять відновити прийом заявок та охопити більше родин по всій Україні.
Європейський Союз і Німеччина надають 18 млн євро для посилення енергоефективності України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
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Зазначається, що Фонд енергоефективності отримав потужну фінансову підтримку від ЄС та Німецької міжнародної кліматичної ініціативи (IKI).
Новий транш включає інвестиційні гранти й технічну допомогу - усе задля розширення програм для житлового сектору
Вказується, що завдяки цим грошам Фонд енергоефективності зможе знову приймати заявки і охопити ще більшу кількість родин по всій країні.
"ОСББ залишаються ключовими партнерами у реалізації - саме вони є рушіями змін на місцях. 75% житла у Київській області вже відновлено. 30 000 будівель було зруйновано, 22 000 з яких вже відновлено", - розповіли у міністерстві.
Нагадаємо
Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 мільйонів євро для відбудови енергетичної та критичної інфраструктури. Кошти підуть на централізоване опалення, водопостачання та модернізацію соціальних послуг.
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