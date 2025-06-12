ЕС и Германия выделяют 18 млн евро на энергоэффективность Украины

Европейский Союз и Германия предоставляют 18 млн евро для усиления энергоэффективности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Детали

Отмечается, что Фонд энергоэффективности получил мощную финансовую поддержку от ЕС и Немецкой международной климатической инициативы (IKI).

Новый транш включает инвестиционные гранты и техническую помощь - все для расширения программ для жилищного сектора - говорится в сообщении.

Указывается, что благодаря этим деньгам Фонд энергоэффективности сможет снова принимать заявки и охватить еще большее количество семей по всей стране.

"ОСМД остаются ключевыми партнерами в реализации - именно они являются двигателями изменений на местах. 75% жилья в Киевской области уже восстановлено. 30 000 зданий было разрушено, 22 000 из которых уже восстановлено", - рассказали в министерстве.

Напомним

Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 миллионов евро для восстановления энергетической и критической инфраструктуры. Средства пойдут на централизованное отопление, водоснабжение и модернизацию социальных услуг.

В украинских школах с 1 сентября планируют ввести "уроки энергоэффективности"