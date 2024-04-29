ЄС схвалив переговори з Україною про подовження "транспортного безвізу": Київ наголошує, щоб зміни не обмежували у праві перевезення

Рада Європейського Союзу затвердила мандат на переговори з Україною щодо продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень, що дозволить Україні продовжувати вантажні перевезення без дозволів щонайменше до червня 2025 року, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

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"Міністерство відновлення України та Європейська комісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на перемовини затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня", - повідомили у міністерстві у соцмережах.

Наразі, як повідомляється, "Єврокомісія пропонує продовжити угоду, тобто "транспортний безвіз", щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року". "Ідеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно", - вказали у відомстві.

Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні перемовини щодо продовження угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні пів року ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня. Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували українських перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України