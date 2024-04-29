ЕС одобрил переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза": Киев подчеркивает, чтобы изменения не ограничивали в праве перевозок

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  102477 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  166918 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  147123 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183099 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159665 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142286 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126665 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97527 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85787 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154052 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 13:52  •  254505 просмотра
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26 апреля 2024, 06:43  •  282350 просмотра

ЕС одобрил переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза": Киев подчеркивает, чтобы изменения не ограничивали в праве перевозок

Совет Европейского Союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок, что позволит Украине продолжать грузовые перевозки без разрешений как минимум до июня 2025 года.

Экономика •   •  7828 просмотра
ЕС одобрил переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза": Киев подчеркивает, чтобы изменения не ограничивали в праве перевозок

Получит ли Украина согласие на членство на июльском саммите НАТО: Столтенберг дал ответ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в Альянсе не будет достигнуто на июльском саммите, но НАТО продемонстрирует прогресс в приближении Украины к членству.

политика •   •  6645 просмотра
Получит ли Украина согласие на членство на июльском саммите НАТО: Столтенберг дал ответ

От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты

Президент Зеленский заявил, что укрепление сил обороны Украины зависит от трех основных аспектов: получение финансовой поддержки от партнеров, обеспечение своевременных поставок оружия и предоставление конкретных видов вооружения.

Война •   •  9004 просмотра
От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты

Харьковчанин, который порезал голову бездомной собаке, получил подозрение

Пьяный 46-летний харьковчанин отрезал голову бездомному псу за то, что тот лаял на его собаку. Животное выжило.

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Харьковчанин, который порезал голову бездомной собаке, получил подозрение

Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"

Telegram временно отключил официальных украинских правительственных ботов из-за "ложного срабатывания", но впоследствии возобновил их работу без предоставления дополнительных деталей.

Война •   •  8021 просмотра
Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"

В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине

274 археологических предмета и монеты, изъятые на эстонской границе, будут представлены в Национальном музее истории Украины в Киеве 30 апреля, в частности скифские и средневековые украшения, монеты византийских императоров и парадная конская сбруя.

Культура •   •  7283 просмотра
В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине

Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине

россия использует задержки с поставками оружия в Украину, чтобы получить преимущество на фронте. Украина и НАТО работают над тем, чтобы сорвать наступательные планы россии.

Война •   •  8549 просмотра
Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине

Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но Украина будет в Альянсе, поскольку это имеет решающее значение для европейской и евроатлантической безопасности, заявил Президент Зеленский.

политика •   •  7651 просмотра
Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский

Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но не максимально возможного, о чем говорили Президент Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Столтенберг во время визита Столтенберга в Украину.

политика •   •  8041 просмотра
Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном

Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.

Общество •   •  11132 просмотра
Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность