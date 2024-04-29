ЕС одобрил переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза": Киев подчеркивает, чтобы изменения не ограничивали в праве перевозок

Совет Европейского Союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок, что позволит Украине продолжать грузовые перевозки без разрешений как минимум до июня 2025 года, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.

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"Министерство восстановления Украины и Европейская комиссия смогут официально начать переговоры о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Соответствующий мандат на переговоры утвердил Совет ЕС во время заседания 29 апреля", - сообщили в министерстве в соцсетях.

Сейчас, как сообщается, "Еврокомиссия предлагает продлить соглашение, то есть "транспортный безвиз", минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода". "Речь идет о возможности выполнять безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 года включительно", - указали в ведомстве.

Мы приветствуем решение ЕС начать официальные переговоры о продлении соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это напрямую влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику, и импортировать необходимое нашему государству. Со своей стороны, последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении соглашения было принято вовремя - до конца июня. Важно, чтобы все изменения в пролонгированное соглашение были четкими, прозрачными, и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно перевозить товары в Украину и из Украины - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Официальный текст к обсуждению, как указано, будет направлен Украине в ближайшее время.

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