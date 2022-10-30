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ЄС розглядає питання щодо класифікації Революційної гвардії Ірану як терористів

ЄС розглядає питання щодо класифікації Революційної гвардії Ірану як терористів

Київ • УНН

 • 180816 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Європейський Союз розглядають питання щодо класифікації Іранської революційної гвардії як терористичної організації. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Я чітко дала зрозуміти минулого тижня, що ми введемо в дію новий пакет санкцій, що ми також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій”, – сказала Бербок в інтерв'ю компанії ARD.

Деталі

Її коментарі з’явилися після того, як голова Революційної гвардії попередив протестувальників, що субота буде останнім днем ​​виходу на вулиці, в знак того, що сили безпеки можуть посилити і без того жорстке придушення широкомасштабних заворушень.

Минулого тижня Німеччина повідомила про посилення обмежень проти Ірану на додаток до оголошеного пакету санкцій ЄС.

Бейбок додала, що наразі не ведеться переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і Заходом.

Додамо

Правозахисна група заявила, що іранські сили безпеки відкрили вогонь по багатотисячним протестувальникам, які зібралися в середу в рідному місті Махси Аміні, щоб відзначити 40 днів з дня її смерті.

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