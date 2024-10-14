ЄС продовжить місію з підготовки українських військових на два роки - Боррель
Київ • УНН
Жозеп Боррель заявив про продовження мандату Місії EUMAM на наступні два роки. Він наголосив на необхідності нарощувати тренувальну місію та надати українським військовим більше спроможностей.
Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить тренувальну місію з підготовки українських військових ще на два роки, передає УНН.
"Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", - сказав Боррель після засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
Він також наголосив на необхідності нарощувати Тренувальну місію та надати українським військовим більше спроможностей.
ЄС обговорить розблокування виплат Європейського фонду миру для України - Боррель14.10.24, 11:09 • 15019 переглядiв