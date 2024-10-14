ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных на два года - Боррель
Киев • УНН
Жозеп Боррель заявил о продлении мандата Миссии EUMAM на следующие два года. Он отметил необходимость наращивать тренировочную миссию и предоставить украинским военным больше возможностей.
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит тренировочную миссию по подготовке украинских военных еще на два года, передает УНН.
"Мы продлим мандат Миссии EUMAM на следующие два года", - сказал Боррель после заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.
Он также отметил необходимость наращивать Тренировочную миссию и предоставить украинским военным больше возможностей.
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