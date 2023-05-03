ЄС планує сьогодні оприлюднити план збільшення потужностей для виробництва боєприпасів - Euractiv

Деталі

Своїм законодавством про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) Європейська комісія хоче стимулювати європейську оборонну промисловість інвестувати в нарощування своїх виробничих потужностей, чи це компоненти ланцюжка постачання, машини чи персонал, відзначає видання.

План є «безпрецедентним» і «покликаний напряму підтримати за допомогою коштів ЄС нарощування нашої оборонної промисловості для України та нашої власної безпеки», заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку та оборонної промисловості Тьєррі Бретон.

Європейська промисловість «сьогодні не має таких масштабів, щоб задовольнити потреби безпеки України та наших держав-членів. Але у неї є потенціал для цього», сказав Бретон.

Цей крок є третім рівнем трикомпонентного плану, запропонованого ЄС у березні, щоб посилити підтримку України та запасів держав-членів, включаючи поштовх до збільшення виробництва боєприпасів на континенті.

Тимчасовий однорічний інвестиційний план Бретона передбачає використання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для фінансування нових виробничих ліній – від артилерійських боєприпасів до виробництва ракет – у блоці, пише видання.

Він пройде прискорену процедуру, щоб його ухвалили законодавці в липні, а виконавча влада ЄС також сподівається завершити переговори щодо спільного фонду стимулювання закупівель ЄС (EDIRPA), зазначає видання.

Брюссель заявляє, що ці гроші забезпечать до половини співфінансування окремих проектів, а держави-члени мають виділити іншу половину.

Фінансування надходитиме з двох джерел у бюджеті ЄС: 260 млн євро з Європейського оборонного фонду (EDF), який використовується для фінансування досліджень та розробок (R&D) оборонного обладнання, та 240 млн євро з фонду EDIRPA, як повідомляв EURACTIV раніше.

"ЄС буде співфінансувати за ставкою 40%, а оборонні компанії зможуть отримувати бонуси – додаткові 10%, якщо вони створять нові партнерства або погодяться змінити пріоритети власного виробництва, щоб задовольнити попит. Бюджет ЄС міг би профінансувати до 60% деяких інвестицій у промислову оборону", - пише видання.

План ASAP, як повідомляється, також спрямований на стимулювання держав-членів використовувати наявні фонди ЄС для інвестування в розвиток галузі, такі як фонди згуртованості та фонди ЄС для відновлення та стійкості (RFF).

Тоді, як наголошує виконавча влада ЄС, вони явно будуть доступні для будівництва заводів і виробничих ліній.

Інший фінансовий потік буде надходити від приватного фінансування, з субсидіями, щоб компенсувати більш високі відсоткові ставки, які банки встановлюють для оборонної промисловості, та позичками компаніям, які збільшують своє виробництво.

Надзвичайна програма буде діяти протягом одного року, до середини червня 2025 року, але може стати основою для повторного запуску пізніше, зазначає видання.

Інвестиції можуть бути спрямовані не лише на машини та виробничі лінії, а й на ланцюжки поставок, які можуть включати виробництво пороху або переоснащення старих боєприпасів, пише видання.

Через брак часу та короткостроковість інструменту, розрахованого лише на один рік, Європейська комісія заявила, що не обмежує критерії прийнятності для ланцюжка поставок, а це означає, що вони також можуть надходити з третіх країн, зауважує видання.

Доповнення

Голова МЗС Дмитро Кулеба раніше розкритикував неспроможність ЄС реалізувати рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Голова МЗС закликав голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля допомогти пршвидшити другу частину двомільярдної угоди блоку про забезпечення України боєприпасами. Боррель після зустрічі міністрів країн-членів блоку заявив, що домовленість про другий етап плану постачання боєприпасів Україні перебуває в завершальній стадії.

Це сталося після появи повідомлень, що Франція та Польща не змогли врегулювати суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на купівлю боєприпасів в Україні - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Ідеться про план ЄС зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Ідея полягає в тому, що країни ЄС об’єднаються і візьмуть гроші зі спільного бюджету, щоб допомогти доставити Києву до 1 мільйона снарядів впродовж наступних 12 місяців.

Попри те, що лідери ЄС схвалили цю схему - і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування - країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти.