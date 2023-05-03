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ЕС планирует сегодня обнародовать план увеличения мощностей для производства боеприпасов - Euractiv

ЕС планирует сегодня обнародовать план увеличения мощностей для производства боеприпасов - Euractiv

Киев • УНН

 • 802791 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейская комиссия собирается в среду, 3 мая, обнародовать план увеличения мощностей европейской промышленности по производству артиллерийских боеприпасов до одного миллиона в год, заявили официальные лица ЕС, на фоне того, как блок пытается вооружить Украину и пополнить свои собственные запасы, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Своим законодательством о поддержке производства боеприпасов (ASAP) Европейская комиссия хочет стимулировать европейскую оборонную промышленность инвестировать в наращивание своих производственных мощностей, будь то компоненты цепочки поставок, машины или персонал, отмечает издание.

План является «беспрецедентным» и «призван напрямую поддержать с помощью средств ЕС наращивание нашей оборонной промышленности для Украины и нашей собственной безопасности», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

Европейская промышленность «сегодня не имеет таких масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших государств-членов. Но у нее есть потенциал для этого», сказал Бретон.

Этот шаг является третьим уровнем трехкомпонентного плана, предложенного ЕС в марте, чтобы усилить поддержку Украины и запасов государств-членов, включая толчок к увеличению производства боеприпасов на континенте.

Временный однолетний инвестиционный план Бретона предусматривает использование 500 миллионов евро из бюджета ЕС для финансирования новых производственных линий – от артиллерийских боеприпасов до производства ракет – в блоке, пишет издание.

Он пройдет ускоренную процедуру, чтобы его приняли законодатели в июле, а исполнительная власть ЕС также надеется завершить переговоры по общему фонду стимулирования закупок ЕС (EDIRPA), отмечает издание.

Брюссель заявляет, что эти деньги обеспечат до половины софинансирования отдельных проектов, а государства-члены должны выделить другую половину.

Финансирование будет поступать из двух источников в бюджете ЕС: 260 млн евро из Европейского оборонного фонда (EDF), который используется для финансирования исследований и разработок (R&D) оборонного оборудования, и 240 млн евро из фонда EDIRPA, как сообщал EURACTIV ранее.

"ЕС будет софинансировать по ставке 40%, а оборонные компании смогут получать бонусы – дополнительные 10%, если они создадут новые партнерства или согласятся изменить приоритеты собственного производства, чтобы удовлетворить спрос. Бюджет ЕС мог бы профинансировать до 60% некоторых инвестиций в промышленную оборону", - пишет издание.

План ASAP, как сообщается, также направлен на стимулирование государств-членов использовать имеющиеся фонды ЕС для инвестирования в развитие отрасли, такие как фонды сплоченности и фонды ЕС для восстановления и устойчивости (RFF).

Тогда, как подчеркивает исполнительная власть ЕС, они явно будут доступны для строительства заводов и производственных линий.

Другой финансовый поток будет поступать от частного финансирования, с субсидиями, чтобы компенсировать более высокие процентные ставки, которые банки устанавливают для оборонной промышленности, и ссудами компаниям, которые увеличивают свое производство.

Чрезвычайная программа будет действовать в течение одного года, до середины июня 2025 года, но может стать основой для повторного запуска позже, отмечает издание.

Инвестиции могут быть направлены не только на машины и производственные линии, но и на цепочки поставок, которые могут включать производство пороха или переоснащение старых боеприпасов, пишет издание.

Из-за нехватки времени и краткосрочности инструмента, рассчитанного только на один год, Европейская комиссия заявила, что не ограничивает критерии приемлемости для цепочки поставок, а это означает, что они также могут поступать из третьих стран, отмечает издание.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее раскритиковал неспособность ЕС реализовать решение о совместной закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД призвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля помочь ускорить вторую часть двухмиллиардного соглашения блока об обеспечении Украины боеприпасами. Боррель после встречи министров стран-членов блока заявил, что договоренность о втором этапе плана поставок боеприпасов Украине находится в завершающей стадии.

Это произошло после появления сообщений, что Франция и Польша не смогли урегулировать спор относительно того, кто должен получить совместные контракты ЕС на покупку боеприпасов в Украине - только местные фирмы или конкуренты из других стран.

Речь идет о плане ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины. Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего бюджета, чтобы помочь доставить Киеву до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему - и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование - страны с тех пор столкнулись с разногласиями относительно того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на совместные контракты.

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