ЄС надасть Молдові 60 млн євро для подолання кризи з природним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Європейський союз надасть Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти країні подолати кризу з природним газом, спричинену нездатністю Кишинева домовитися про нову енергетичну угоду з традиційним постачальником – Росією. Про це заявила 27 жовтня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після того, як Молдова на початку цього тижня купила у Польщі мільйон кубометрів газу, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Деталі
Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським “Газпромом”, найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.
“Газпром” продовжив контракт до кінця жовтня, скоротивши поставки газу приблизно на третину і піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із 550 доларів минулого місяця. Уряд Кишинева заявляє, що продовжить переговори з “Газпромом” і домагатиметься “справедливої” ціни.
Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила Moldovagaz, основним акціонером якого є “Газпром”, у тому, що він не постачає необхідний обсяг газу. Компанія звинувачення відхилила.
Гаврилиця вже подякувала фон дер Ляєн за прояв солідарності з боку ЄС. 60 мільйонів євро — це грант, а не позика.
За словами секретаря РНБО, Україна також зацікавлена в тому, щоб сусідня країна була забезпечена паливом. Деякі експерти кажуть, що Москва підвищила ціни, щоб відповісти Молдові після того, як минулого року країна обрала прозахідного президента Майю Санду.
Нагадаємо
Кремль відреагував на рішення Молдови вперше відмовитися від закупівлі газу у РФ. Російський “Газпром” запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.