ЄС надасть Молдові 60 млн євро для подолання кризи з природним газом

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 13895 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 72981 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 122354 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 107045 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 115480 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85927 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74537 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 163658 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87160 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 261147 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 39567 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 36219 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 34678 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 41491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 23050 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 128729 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 163644 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 261136 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 431668 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419896 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27038 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32813 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33443 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34718 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84494 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ЄС надасть Молдові 60 млн євро для подолання кризи з природним газом

Київ • УНН

 • 21712 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Європейський союз надасть Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти країні подолати кризу з природним газом, спричинену нездатністю Кишинева домовитися про нову енергетичну угоду з традиційним постачальником – Росією. Про це заявила 27 жовтня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після того, як Молдова на початку цього тижня купила у Польщі мільйон кубометрів газу, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

ЄС надасть Молдові 60 млн євро для подолання кризи з природним газом

Деталі

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським “Газпромом”, найбільшим постачальником природного газу до Європи, і обидві сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

“Газпром” продовжив контракт до кінця жовтня, скоротивши поставки газу приблизно на третину і піднявши ціну до 790 доларів за кубометр із 550 доларів минулого місяця. Уряд Кишинева заявляє, що продовжить переговори з “Газпромом” і домагатиметься “справедливої” ціни.

Прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила Moldovagaz, основним акціонером якого є “Газпром”, у тому, що він не постачає необхідний обсяг газу. Компанія звинувачення відхилила.

Гаврилиця вже подякувала фон дер Ляєн за прояв солідарності з боку ЄС. 60 мільйонів євро — це грант, а не позика.

За словами секретаря РНБО, Україна також зацікавлена в тому, щоб сусідня країна була забезпечена паливом. Деякі експерти кажуть, що Москва підвищила ціни, щоб відповісти Молдові після того, як минулого року країна обрала прозахідного президента Майю Санду.

Нагадаємо

Кремль відреагував на рішення Молдови вперше відмовитися від закупівлі газу у РФ. Російський “Газпром” запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31