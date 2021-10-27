ЕС предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления кризиса с природным газом

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27139 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 57392 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76603 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230280 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131861 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400255 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316621 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215318 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245069 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255672 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
59%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10460 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 9370 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10786 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21448 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 8380 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 8430 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139870 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230278 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400255 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260510 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13169 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21945 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50727 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75206 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60095 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

ЕС предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления кризиса с природным газом

Киев • УНН

 • 21712 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Европейский союз предоставит Молдове 60 миллионов евро, чтобы помочь стране преодолеть кризис с природным газом, вызванный неспособностью Кишинева договориться о новом энергетическом соглашении с традиционным поставщиком – Россией. Об этом заявила 27 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после того, как Молдова в начале этой недели купила в Польше миллион кубометров газа, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

ЕС предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления кризиса с природным газом

Подробности

Молдова 22 октября объявила чрезвычайное положение после того, как в конце прошлого месяца истек срок действия ее газового контракта с российским “Газпромом”, крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, и обе стороны не смогли согласовать детали нового долгосрочного соглашения.

“Газпром” продлил контракт до конца октября, сократив поставки газа примерно на треть и подняв цену до 790 долларов за кубометр с 550 долларов в прошлом месяце. Правительство Кишинева заявляет, что продолжит переговоры с “Газпромом” и будет добиваться “справедливой” цены.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила Moldovagaz, основным акционером которого является “Газпром”, в том, что он не снабжает необходимым объемом газа. Компания обвинения отклонила.

Гаврилица уже поблагодарила фон дер Ляен за проявление солидарности со стороны ЕС. 60 миллионов евро — это грант, а не ссуда.

По словам секретаря СНБО, Украина также заинтересована в том, чтобы соседняя страна была снабжена топливом. Некоторые эксперты говорят, что Москва повысила цены, чтобы ответить Молдове после того, как в прошлом году страна избрала прозападного президента Майю Санду.

Напомним

Кремль отреагировал на решение Молдовы впервые отказаться от закупки газа у РФ. Российский “Газпром” предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06