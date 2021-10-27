ЕС предоставит Молдове 60 млн евро для преодоления кризиса с природным газом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Европейский союз предоставит Молдове 60 миллионов евро, чтобы помочь стране преодолеть кризис с природным газом, вызванный неспособностью Кишинева договориться о новом энергетическом соглашении с традиционным поставщиком – Россией. Об этом заявила 27 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после того, как Молдова в начале этой недели купила в Польше миллион кубометров газа, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
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Молдова 22 октября объявила чрезвычайное положение после того, как в конце прошлого месяца истек срок действия ее газового контракта с российским “Газпромом”, крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, и обе стороны не смогли согласовать детали нового долгосрочного соглашения.
“Газпром” продлил контракт до конца октября, сократив поставки газа примерно на треть и подняв цену до 790 долларов за кубометр с 550 долларов в прошлом месяце. Правительство Кишинева заявляет, что продолжит переговоры с “Газпромом” и будет добиваться “справедливой” цены.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила Moldovagaz, основным акционером которого является “Газпром”, в том, что он не снабжает необходимым объемом газа. Компания обвинения отклонила.
Гаврилица уже поблагодарила фон дер Ляен за проявление солидарности со стороны ЕС. 60 миллионов евро — это грант, а не ссуда.
По словам секретаря СНБО, Украина также заинтересована в том, чтобы соседняя страна была снабжена топливом. Некоторые эксперты говорят, что Москва повысила цены, чтобы ответить Молдове после того, как в прошлом году страна избрала прозападного президента Майю Санду.
Напомним
Кремль отреагировал на решение Молдовы впервые отказаться от закупки газа у РФ. Российский “Газпром” предложил Молдове скорректировать соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ для страны.