ЄС має продовжити санкції проти Росії - Порошенко

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський Союз як і світова спільнота мають продовжити санкції проти Російської Федерації за їхню агресію на Донбасі і фейкові вибори. Про це сьогодні повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.