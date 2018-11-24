ЄС має продовжити санкції проти Росії - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейський Союз як і світова спільнота мають продовжити санкції проти Російської Федерації за їхню агресію на Донбасі і фейкові вибори. Про це сьогодні повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні адекватною відповіддю на ті процеси, що відбувається, буде рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації з боку світової спільноти, включно з Європейським Союзом. Приємно, що в цьому питанні завжди Латвія чітко підтримує Україну”, — зазначив Порошенко.
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Як повідомляв УНН, Україна та Латвія скоординували свої позиції щодо протидії гібридним загрозам як України, так і Європи з боку Росії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся із главою Латвії Раймондсом Вейонісом.
Нагадаємо, 23 листопада, Президент Петро Порошенко зустрічався з главою Словаччини Андреєм Кіскою, під час зустрічі вони скоординували позиції щодо недопущення будівництва “Північного потоку-2”, запуск аеропорту “Ужгород” та багато інших питань.