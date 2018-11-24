ЕС должен продлить санкции против России - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский Союз как и мировое сообщество должны продолжить санкции против Российской Федерации за их агрессию на Донбассе и фейковые выборы. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня адекватным ответом на те процессы, которые происходят, будет решение о продлении санкций против Российской Федерации со стороны мирового сообщества, включая Европейским Союзом. Приятно, что в этом вопросе всегда Латвия четко поддерживает Украину", - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНН, Украина и Латвия скоординировали свои позиции по противодействию гибридным угрозам как Украины, так и Европы со стороны России.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Латвии Раймондсом Вейонисом.
Напомним, 23 ноября, Президент Петр Порошенко встречался с главой Словакии Андреем Киской, во время встречи они скоординировали позиции по недопущению строительства "Северного потока-2", запуску аэропорта "Ужгород" и многие другие вопросы.