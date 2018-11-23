Єдина УПЦ буде незалежною від Москви і Константинополя - Філарет

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Єдина Українська православна церква буде незалежною як від Москви, так і від Константинополя. Про це сказав патріарх Філарет з трибуни Верховної Ради під час засідання, присвяченого вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.