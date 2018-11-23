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Єдина УПЦ буде незалежною від Москви і Константинополя - Філарет

Єдина УПЦ буде незалежною від Москви і Константинополя - Філарет

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Єдина Українська православна церква буде незалежною як від Москви, так і від Константинополя. Про це сказав патріарх Філарет з трибуни Верховної Ради під час засідання, присвяченого вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

“Я хочу відзначити, що в цьому процесі боротьби за утвердження Української держави велику роль відіграє Українська православна церква Київського патріархату, так само як й інші православні християнські церкви, які активно теж беруть участь у захисті нашої рідної української землі. Ми зараз чекаємо від Вселенського патріарха Варфоломія визнання УПЦ автокефальною церквою, тобто, незалежною церквою не тільки від Москви, але й від самого Константинополя”, — наголосив Патріарх.

Філарет запевнив, що єдина УПЦ буде незалежною від усіх центрів.

Як повідомляв УНН, головний секретаріат Синоду Вселенського патріархату раніше повідомив, що Об'єднавчий собор Української православної церкви відбудеться у грудні цього року.

Нагадаємо, минулого тижня колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об’єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.

Пізніше речник Київської патріархії Євстратій Зоря спростував інформацію про визначену дату Об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

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