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Единая УПЦ будет независимой от Москвы и Константинополя - Филарет

Единая УПЦ будет независимой от Москвы и Константинополя - Филарет

Киев  •  УНН

 • 15887 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Единая Украинская православная церковь будет независимой как от Москвы, так и от Константинополя. Об этом сказал патриарх Филарет с трибуны Верховной Рады во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

"Я хочу отметить, что в этом процессе борьбы за утверждение украинского государства большую роль играет Украинская православная церковь Киевского патриархата, так же как и другие православные христианские церкви, которые активно тоже участвуют в защите нашей родной украинской земли. Мы сейчас ждем от Вселенского патриарха Варфоломея признания УПЦ автокефальной церковью, то есть, независимой церковью не только от Москвы, но и от самого Константинополя", - подчеркнул Патриарх.

Филарет заверил, что единая УПЦ будет независимой от всех центров.

Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.

Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию об определенной дате Объединительного собора.

Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

Украинские Национальные Новости

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