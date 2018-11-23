Единая УПЦ будет независимой от Москвы и Константинополя - Филарет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Единая Украинская православная церковь будет независимой как от Москвы, так и от Константинополя. Об этом сказал патриарх Филарет с трибуны Верховной Рады во время заседания, посвященного памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
"Я хочу отметить, что в этом процессе борьбы за утверждение украинского государства большую роль играет Украинская православная церковь Киевского патриархата, так же как и другие православные христианские церкви, которые активно тоже участвуют в защите нашей родной украинской земли. Мы сейчас ждем от Вселенского патриарха Варфоломея признания УПЦ автокефальной церковью, то есть, независимой церковью не только от Москвы, но и от самого Константинополя", - подчеркнул Патриарх.
Филарет заверил, что единая УПЦ будет независимой от всех центров.
Как сообщал УНН, главный секретариат Синода Вселенского патриархата ранее сообщил, что Объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре этого года.
На прошлой неделе бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.
Позже пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря опроверг информацию об определенной дате Объединительного собора.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.