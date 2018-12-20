ЄБРР та IFC мають увійти у капітал двох держбанків - меморандум з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Меморандум МВФ про економічну і фінансову політику у межах нової програми на 2018-2020 роки передбачає посилення урядування та прозорості в державних банків України, зокрема, входження ЄБРР та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у капітал "Ощадбанку" та "Укргазбанку", передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Посилення урядування та прозорості в державних банків: вхід ЄБРР та IFC в капітал "Ощадбанку" та "Укргазбанку", - йдеться в оприлюднених урядом ключових пунктах Меморандуму.
Меморандум МВФ передбачає також призначення незалежних наглядових рад в "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" до кінця березня 2019 року. До кінця квітня 2019 року Мінфін також має підписати меморандуми про порозуміння з кожним із державних банків, зазначили у МВФ.
Додамо, Мінфін і IFC підписали меморандум щодо підтримки приватизації "Укргазбанку" у листопаді 2017 року. У Мінфіні заявили, що Міжнародна фінансова корпорація може увійти до капіталу "Укргазбанку" до кінця року.
Нагадаємо, IFC готова допомогти Україні у вирішенні проблеми непрацюючих кредитів у державних банках.
Як повідомляв УНН, Меморандум про економічну і фінансову політику, схвалений Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року, містить виклад політики та стратегії, яких планує дотримуватись Україна протягом дії програми у 2018-2020 роках, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів.