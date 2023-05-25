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Японія підняла в повітря авіацію через російські літаки

Японія підняла в повітря авіацію через російські літаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Японія підняла в повітря винищувачі після того, як біля свого західного узбережжя помітила в небі російські літаки для "збору розвідувальної інформації", пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Один російський літак рухався з півночі Японії вздовж частини її західного узбережжя, в той час як інший пройшов аналогічним маршрутом вздовж протилежного узбережжя і повернувся тим же шляхом, йдеться в короткій заяві Об'єднаного штабу.

"У відповідь були підняті по тривозі винищувачі Північних ВПС Сил повітряної самооборони та інші підрозділи", - додали в штабі.

Більше інформації про інцидент, який стався через кілька днів після того, як Японія приймала президента України Володимира Зеленського на саміті G7 в Хіросімі, не надходило.

Доповнення

Японія приєдналася до західних союзників, які наклали санкції на москву через її вторгнення в Україну, і попередила про загрозу з боку росії.

Її останній документ з питань безпеки, який колись закликав до посилення зв'язків і співпраці з росією, тепер попереджає, що військова присутність москви в Азії і співпраця з Китаєм є "серйозною загрозою безпеці".

У травні 2022 року китайські та російські військові літаки здійснили спільні польоти поблизу Японії одразу після зустрічі очолюваної Сполученими Штатами групи Quad в Токіо. А нещодавно москва провела військові навчання, в тому числі випробування ракет в Японському морі.

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