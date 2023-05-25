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Япония подняла в воздух авиацию из-за российских самолетов

Киев • УНН

 • 505433 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Япония подняла в воздух истребители после того, как у своего западного побережья заметила в небе российские самолеты для "сбора разведывательной информации", пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Один российский самолет двигался с севера Японии вдоль части ее западного побережья, в то время как другой прошел аналогичным маршрутом вдоль противоположного побережья и вернулся тем же путем, говорится в кратком заявлении Объединенного штаба.

"В ответ были подняты по тревоге истребители Северных ВВС Сил воздушной самообороны и другие подразделения", — добавили в штабе.

Больше информации об инциденте, который произошел через несколько дней после того, как Япония принимала президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме, не поступало.

Дополнение

Япония присоединилась к западным союзникам, которые наложили санкции на москву из-за ее вторжения в Украину, и предупредила об угрозе со стороны россии.

Ее последний документ по вопросам безопасности, который когда-то призывал к усилению связей и сотрудничества с россией, теперь предупреждает, что военное присутствие москвы в Азии и сотрудничество с Китаем является "серьезной угрозой безопасности".

В мае 2022 года китайские и российские военные самолеты совершили совместные полеты вблизи Японии сразу после встречи возглавляемой Соединенными Штатами группы Quad в Токио. А недавно москва провела военные учения, в том числе испытания ракет в Японском море.

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