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Японія планує послабити обмеження на поїздки в Україну для деяких компаній

Японія планує послабити обмеження на поїздки в Україну для деяких компаній

Київ • УНН

 • 24429 перегляди

Японія планує послабити обмеження на поїздки для деяких компаній, щоб допомогти відновити державні та приватні сектори України.

Уряд Японії розглядає можливість послаблення обмежень на поїздки в Україну для компаній, які допомагатимуть відновлювати Україну.Про це повідомляє NHK, пише УНН.

Деталі

Уряд Японії планує підтримувати зусилля з відновлення державного та приватного секторів України.

Японський уряд проведе "Конференцію зі сприяння економічному відновленню Японії та України" в Токіо 19 лютого, де має намір підтримати японські компанії для відбудови України

Зазначається, що представники японського бізнесу висловлюють невдоволення тим, що обмеження поїздок перешкоджає їх повноцінній діяльності в Україні. 

Урядовці обговорюють способи пом'якшення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають. Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.

Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.

Нагадаємо

Україна отримає від Японії 1800 габіонів, що будуть використовуватися для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури в різних областях України. 320 з них - уже доставлені.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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