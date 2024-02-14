Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний
Киев • УНН
Япония планирует ослабить ограничения на поездки для некоторых компаний, чтобы помочь восстановить государственные и частные секторы Украины.
Правительство Японии рассматривает возможность ослабления ограничений на поездки в Украину для компаний, которые будут помогать восстанавливать Украину. об этом сообщает NHK, пишет УНН.
Детали
Правительство Японии планирует поддерживать усилия по восстановлению государственного и частного секторов Украины.
Японское правительство проведет "Конференцию по содействию экономическому восстановлению Японии и Украины" в Токио 19 февраля, где намерено поддержать японские компании для восстановления Украины
Отмечается, что представители японского бизнеса выражают недовольство тем, что ограничение поездок препятствует их полноценной деятельности в Украине.
Чиновники обсуждают способы смягчения ограничений для соответствующих компаний. Большинство чиновников негативно относятся к снижению уровня тревоги относительно поездок в страну, поскольку российские атаки в Украине продолжаются. Они также надеются сохранить действующий совет по эвакуации.
Правительство Японии рассматривает возможность разрешить компаниям остаться в стране на определенный срок после того, как будет проверено, можно ли обеспечить их безопасность в Украине.
Напомним
Украина получит от Японии 1800 габионов, которые будут использоваться для физической защиты объектов критической инфраструктуры в разных областях Украины. 320 из них - уже доставлены.
Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний
Япония планирует ослабить ограничения на поездки для некоторых компаний, чтобы помочь восстановить государственные и частные секторы Украины.
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