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Янукович уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу

Янукович уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу

Київ • УНН

 • 21082 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, стосовно якого здійснюється низка кримінальних проваджень українськими правоохоронцями, уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу. Про це повідомило УНН джерело у правоохоронних органах.

"Не перебуває вже пару років (у розшуку Інтерполу – ред.)", - розповіло джерело.

Співрозмовник агентства уточнив, що в Інтерполі посилаються на 2 і 3 статті свого статуту при відмові в оголошенні у розшук Януковича.

Нагадаємо, у січні 2015 року за підготовленими запитами МВС, Генпрокуратури України та СБУ спеціальна комісія Інтерполу ухвалила рішення про оголошення у розшук Віктора Януковича, Олександра Януковича, Миколи Азарова, Раїси Богатирьової, Юрія Колобова та інших.

Водночас з травня 2017 року Інтерпол зняв з розшуку Януковича та його сина Олександра. Згодом, Міжнародна організація кримінальної поліції припинила розшук і багатьох інших високопосадовців часів Януковича.

Днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що екс-президент України Віктор Янукович перебуває у розшуку Інтерполу.

При цьому в Інтерполі відмовилися від коментарів про можливий розшук екс-президента.

Українські Національні Новини

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