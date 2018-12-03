Янукович уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, стосовно якого здійснюється низка кримінальних проваджень українськими правоохоронцями, уже кілька років не перебуває у розшуку Інтерполу. Про це повідомило УНН джерело у правоохоронних органах.