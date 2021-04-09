Янукович, Азаров, Табачник та інші: Зеленський ввів санкції проти низки ексчиновників

Цитата

“Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року „Про застосування та внесення змін у персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)“ (додається). Контроль над виконанням рішення РНБО (...) покласти на секретаря РНБО”, — йдеться у документі.

Деталі

Так, відповідно до рішення РНБО, під дію безстрокових санкцій потрапили:



президент України у 2010-2014 рр. Віктор Янукович;



прем’єр-міністр України у 2010-2014 рр. Микола Азаров;



міністр оборони у 2012-2014 рр. Павло Лебедєв;



міністр освіти у 2010-2014 рр. Дмитро Табачник;



генеральний прокурор у 2010-2014 рр. Віктор Пшонка;



самопроголошений “прем’єр-міністр” окупаційної влади РФ у Криму Сергій Аксьонов;



депутат Державної Думи РФ та колишня самопроголошена “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська;



колишній нардеп від “Партії регіонів” Вадим Колесніченко;



власник енергетичної компанії “СЄПЕК” Сергій Курченко.



Окрім вищезазначених осіб, під дії санкцій також потрапили Сергій Абисов, Олександр Бобков, Валерій Грицай, Костянтин Затулін, Петро Зима, Андрій Іванцов, Олег Кирилин, Володимир Константинов, Сергій Кусюк, Леонід Пасічник, Олександр Поддубов, Ігор Соркін, Микола Ткаченко, Микола Фідорян, Микола Фіськов, Олександр Черепіцький та Ольга Чичелімова.

Що передбачають санкції

Указом президента та відповідним рішенням РНБО вдо переліку обмежувальних економічних заходів (санкцій) відноситься:



блокування активів;



запобігання виведенню капіталів за межі України;



позбавлення державних нагород та інших відзнак;



заборона участі у приватизації, оренді державного майна;



обмеження торговельних операцій;



заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;



часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.



Що передувало

Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

Нові санкції РНБО