Янукович, Азаров, Табачник и другие: Зеленский ввел санкции против ряда экс-чиновников

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Киев  •  УНН

 • 17826 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных чиновников Украины. Соответствующий указ № 151 / 2021 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

“Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“ (прилагается). Контроль за выполнением решения СНБО (...) положить на секретаря СНБО”, — говорится в документе.

Детали

Так, согласно решению СНБО, под действие бессрочных санкций попали:

  • президент Украины в 2010-2014 гг. Виктор Янукович;
  • премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров;
  • министр обороны в 2012-2014 гг. Павел Лебедев;
  • министр образования в 2010-2014 гг. Дмитрий Табачник;
  • генеральный прокурор в 2010-2014 гг. Виктор Пшонка;
  • самопровозглашенный “премьер-министр” оккупационной власти РФ в Крыму Сергей Аксенов;
  • депутат Государственной Думы РФ и бывшая самопровозглашенная “прокурор” оккупированного Крыма Наталья Поклонская;
  • бывший нардеп от “Партии регионов” Вадим Колесниченко;
  • владелец энергетической компании “СЕПЕК” Сергей Курченко.

Кроме вышеупомянутых лиц, под действия санкций также попали: Сергей Абисов, Александр Бобков, Валерий Грицай, Константин Затулин, Петр Зима, Андрей Иванцов, Олег Кирилин, Владимир Константинов, Сергей Кусюк, Леонид Пасечник, Александр Поддубов, Игорь Соркин, Николай Ткаченко, Николай Фидорян Николай Фиськов, Александр Черепицький и Ольга Чичелимова.

Что предусматривают санкции

Указом президента и соответствующим решением СНБО вдо перечня ограничительных экономических мер (санкций) относится:

  • блокировка активов;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • лишение государственных наград и других знаков отличия;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
  • ограничения торговых операций;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Новые санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 апреля, сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать “топ-десяткой украинской контрабанды”.

Под санкции попали 10 физических и 79 юридических лиц.

Президент ввел в действие ограничительные меры 3 апреля.

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