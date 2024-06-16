Якщо росія перестане боротися, то війна зупиниться, а якщо Україна перестане боротися, то настане кінець України - президент Словенії

росія не турбується про мир та безпеку на всій планеті. Якщо росія перестане боротися, то війна зупиниться, а якщо Україна перестане боротися, то настане кінець України, але це стане кінцем міжнародного права.

Про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

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Як я вже оголосила, то моя країна мотивова та готова активно сприяти процесу, який повинен привести до того миру, у якому Україна як жертва агресії, має право на вибір. Хто є постійним членом Радбезу ООН? 5 держав, які були переможцями у Другій світовій війні, росія з-поміж них. Запевнення були в тому, що ці держави будуть турбуватися про мир та безпеку на всій планеті. Чи росія дотримується цього? Ні. Чому боротьба України така важлива? Тому що вона бореться за всю планету, за повагу до міжнародного права. Якщо росія перестане боротися, то війна зупиниться, а якщо Україна перестане боротися, то настане кінець України, але це стане кінцем міжнародного права