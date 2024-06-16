Если россия перестанет бороться, то война остановится, а если Украина перестанет бороться, то наступит конец Украины - президент Словении

россия не беспокоится о мире и безопасности на всей планете. Если россия перестанет бороться, то война остановится, а если Украина перестанет бороться, то наступит конец Украины, но это станет концом международного права.

Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

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Как я уже объявила, то моя страна мотивирована и готова активно способствовать процессу, который должен привести к тому миру, в котором Украина как жертва агрессии, имеет право на выбор. Кто является постоянным членом Совбеза ООН? 5 государств, которые были победителями во Второй мировой войне, Россия среди них. Заверения были в том, что эти государства будут беспокоиться о мире и безопасности на всей планете. Придерживается ли россия этого? Нет. Почему борьба Украины так важна? Потому что она борется за всю планету, за уважение к международному праву. Если россия перестанет бороться, то война остановится, а если Украина перестанет бороться, то наступит конец Украины, но это станет концом международного права - сказала Мусар.

Напомним,

россия не должна участвовать в мирных переговорах до тех пор, пока не придерживается международных принципов и устава ООН, принятого в 1945 году.