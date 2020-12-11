Якщо спецтехніка не доїхала: поради водіям на слизьких дорогах

"Звісно, дорожні служби і посипають, і чистять, але що робити, якщо спецтехніка ще не дісталась туди, де ви знаходитесь. Слизьке покриття не стане для вас проблемою, якщо збережете нашу інструкцію. Її ми розробили, опираючись на рекомендації ДСНС", - вказали в Укравтодорі.

Також там нагадали про необхідність вчасно замінити шини і про дотримання безпечної швидкості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забули "перевзутися": на тлі ожеледиці в Україні майже 1,5 тис. ДТП, третина - у Києві

При цьому топ порад від дорожників виглядає так:



Гальмуйте тільки на прямих ділянках дороги.



Гальмування двигуном – найбільш ефективне.



Для уникнення пробуксовування на місці, рушайте з другої передачі.



Під’їжджаючи до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.



У повороті підтримуйте рівномірну швидкість руху.



Ніколи не натискайте на педаль гальма у заносі.



Додамо, протягом минулої доби на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв надійшло 27 скарг щодо незадовільного зимового утримання доріг.

Так, на ранок п'ятниці, 11 грудня, через активний циклон, який пройшов Україною, негода спостерігалася в Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Житомирській областях, на дорогах тут - ожеледиця.

Водночас, синоптики оголосили штормове попередження по Україні на 12 грудня і попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.