Если спецтехника не доехала: советы водителям на скользких дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне того, как в Украине бушует непогода, а дороги и улицы из-за гололеда превратились в "большой каток", водителям в Укравтодоре дали несколько рекомендаций, как не потерять контроль над автомобилем, "если спецтехника еще не добралась" до места, где были проблемы с проездом, передает УНН.
"Конечно, дорожные службы и посыпают, и чистят, но что делать, если спецтехника еще не добралась туда, где вы находитесь. Скользкое покрытие не станет для вас проблемой, если сохраните нашу инструкцию. Ее мы разработали, опираясь на рекомендации ГСЧС", - указали в Укравтодоре.
Также там напомнили о необходимости вовремя заменить шины и о соблюдении безопасной скорости.
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При этом топ советов от дорожников выглядит так:
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- Тормозите только на прямых участках дороги.
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- Торможение двигателем - наиболее эффективно.
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- Во избежание пробуксовки на месте, начинайте движение со второй передачи.
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- Подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость.
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- В повороте поддерживайте равномерную скорость движения.
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- Никогда не нажимайте на педаль тормоза в заносе.
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Добавим, за прошедшие сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.
Так, на утро пятницы, 11 декабря, из-за циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица.
В то же время, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.