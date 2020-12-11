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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76576 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100260 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116489 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151528 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Если спецтехника не доехала: советы водителям на скользких дорогах

Если спецтехника не доехала: советы водителям на скользких дорогах

Киев  •  УНН

 • 14805 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне того, как в Украине бушует непогода, а дороги и улицы из-за гололеда превратились в "большой каток", водителям в Укравтодоре дали несколько рекомендаций, как не потерять контроль над автомобилем, "если спецтехника еще не добралась" до места, где были проблемы с проездом, передает УНН.

"Конечно, дорожные службы и посыпают, и чистят, но что делать, если спецтехника еще не добралась туда, где вы находитесь. Скользкое покрытие не станет для вас проблемой, если сохраните нашу инструкцию. Ее мы разработали, опираясь на рекомендации ГСЧС", - указали в Укравтодоре.

Также там напомнили о необходимости вовремя заменить шины и о соблюдении безопасной скорости.

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При этом топ советов от дорожников выглядит так:

  • Тормозите только на прямых участках дороги.
  • Торможение двигателем - наиболее эффективно.
  • Во избежание пробуксовки на месте, начинайте движение со второй передачи.
  • Подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость.
  • В повороте поддерживайте равномерную скорость движения.
  • Никогда не нажимайте на педаль тормоза в заносе.

Добавим, за прошедшие сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей поступило 27 жалоб по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог.

Так, на утро пятницы, 11 декабря, из-за циклона, который прошел Украиной, непогода наблюдалась в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Житомирской областях, на дорогах здесь - гололедица.

В то же время, синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине на 12 декабря и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Украинские Национальные Новости

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