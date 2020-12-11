Если спецтехника не доехала: советы водителям на скользких дорогах

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне того, как в Украине бушует непогода, а дороги и улицы из-за гололеда превратились в "большой каток", водителям в Укравтодоре дали несколько рекомендаций, как не потерять контроль над автомобилем, "если спецтехника еще не добралась" до места, где были проблемы с проездом, передает УНН.