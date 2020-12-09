Як рекламували алкоголь у 19-му сторіччі: підбірка незвичних постерів відомих ілюстраторів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У кінці 19-го століття розпочалася справжня революція у рекламі алкогольних напоїв. На це вплинула низка факторів: від зростання конкуренції брендів до розвитку різнокольорової літографії. Остання дала змогу створювати та тиражувати справжні шедеври відомих ілюстраторів, які допомагали алкогольним брендам змагатися за увагу споживача. УНН підготував добірку найяскравішої алкогольної реклами кінця 19 – початку 20 століття.
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Так, основною ідеєю майже всіх постерів на алкогольну тематику було створення у споживача асоціацій із життєвим успіхом, задоволенням та насолодою. Компанії, які долучались до створення яскравих постерів відомих ілюстраторів, стали дуже популярними (Martini, Cinzano, Campari, Ricard). Особливо активно за допомогою постерів рекламували вермути, гіркі настоянки бітери, абсент, ігристі вина.
Так, один із найвідоміших ілюстраторів рекламних постерів є Леонето Капьєло. За своє життя він створив найбільшу кількість рекламних постерів алкогольних напоїв, ніж усі його колеги. Він не мав спеціальної художньої освіти, але зараз вважається одним із "батьків" реклами.
А Марчела Дудовича називають одним із засновників постерного мистецтва. Він мав художню освіту, а також разом із рекламою ілюстрував обкладинки книжок. Проте славу йому принесли саме алкогольні постери для Martini та Campari.
А ось Жуля Шере називають "батьком" сучасного постера. Він створював постери для кабаре, вистав, а також алкогольного бренду Dubonnet.
Зараз же рекламних інструментів у арсеналі брендів алкоголю побільшало. Одним із найпопулярніших видів реклами є самобутні відеоролики, за допомогою яких бренди якнайкраще розповідають про свою філософію.
Так, український виробник якісного алкоголю ЛГЗ "PRIME" днями показав свій оновлений "спекотний" відеоролик "Дорослі ігри". Таким оригінальним способом у PRIME, зокрема, ще й показали зміну дизайну пляшки однойменної горілки.
Нагадаємо, дегустатор міцного алкоголю розкрила несподівану відмінність української горілки від решти у світі.