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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76576 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100261 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116490 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151529 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199504 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195274 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282888 просмотра

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Как рекламировали алкоголь в 19-м веке: подборка необычных постеров известных иллюстраторов

Как рекламировали алкоголь в 19-м веке: подборка необычных постеров известных иллюстраторов

Киев  •  УНН

 • 40271 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В конце 19-го века началась настоящая революция в рекламе алкогольных напитков. На это повлиял ряд факторов: от роста конкуренции брендов до развитию разноцветной литографии. Последняя позволила создавать и тиражировать настоящие шедевры известных иллюстраторов, которые помогали алкогольным брендам бороться за внимание потребителя. УНН подготовил подборку яркой алкогольной рекламы конца 19 - начала 20 века.

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Так, основной идеей многих постеров на алкогольную тематику было создание у потребителя ассоциаций с жизненным успехом, удовольствием и наслаждением. Компании, которые приобщались к созданию ярких постеров известных иллюстраторов, стали очень популярными (Martini, Cinzano, Campari, Ricard). Особенно активно с помощью постеров рекламировали вермуты, горькие настойки битеры, абсент, игристые вина.

Так, одним из самых известных иллюстраторов рекламных постеров является Леонетто Капьелло. За свою жизнь он создал наибольшее количество рекламных постеров алкогольных напитков, чем все его коллеги. Он не имел специального художественного образования, но сейчас считается одним из "отцов" рекламы.

А Марчела Дудовича называют одним из основателей постерного искусства. Он имел художественное образование, а также вместе с рекламой иллюстрировал обложки книг. Однако славу ему принесли именно алкогольные постеры для Martini и Campari.

А вот Жюля Шере называют "отцом" современного плаката. Он создавал постеры для кабаре, спектаклей, а также алкогольного бренда Dubonnet.

Сейчас же рекламных инструментов в арсенале брендов алкоголя больше. Одним из самых популярных видов рекламы является самобытные видеоролики, с помощью которых бренды лучше рассказывают о своей философии.

Так, украинский производитель качественного алкоголя ЛВЗ "PRIME" на днях показал свой обновленный "жаркий" видеоролик "Взрослые игры". Таким оригинальным способом в PRIME, в частности, еще и показали изменение дизайна бутылки одноименной водки.

Напомним, дегустатор крепкого алкоголя раскрыла неожиданное отличие украинской водки от остальных в мире.

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