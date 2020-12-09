Как рекламировали алкоголь в 19-м веке: подборка необычных постеров известных иллюстраторов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В конце 19-го века началась настоящая революция в рекламе алкогольных напитков. На это повлиял ряд факторов: от роста конкуренции брендов до развитию разноцветной литографии. Последняя позволила создавать и тиражировать настоящие шедевры известных иллюстраторов, которые помогали алкогольным брендам бороться за внимание потребителя. УНН подготовил подборку яркой алкогольной рекламы конца 19 - начала 20 века.
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Так, основной идеей многих постеров на алкогольную тематику было создание у потребителя ассоциаций с жизненным успехом, удовольствием и наслаждением. Компании, которые приобщались к созданию ярких постеров известных иллюстраторов, стали очень популярными (Martini, Cinzano, Campari, Ricard). Особенно активно с помощью постеров рекламировали вермуты, горькие настойки битеры, абсент, игристые вина.
Так, одним из самых известных иллюстраторов рекламных постеров является Леонетто Капьелло. За свою жизнь он создал наибольшее количество рекламных постеров алкогольных напитков, чем все его коллеги. Он не имел специального художественного образования, но сейчас считается одним из "отцов" рекламы.
А Марчела Дудовича называют одним из основателей постерного искусства. Он имел художественное образование, а также вместе с рекламой иллюстрировал обложки книг. Однако славу ему принесли именно алкогольные постеры для Martini и Campari.
А вот Жюля Шере называют "отцом" современного плаката. Он создавал постеры для кабаре, спектаклей, а также алкогольного бренда Dubonnet.
Сейчас же рекламных инструментов в арсенале брендов алкоголя больше. Одним из самых популярных видов рекламы является самобытные видеоролики, с помощью которых бренды лучше рассказывают о своей философии.
Так, украинский производитель качественного алкоголя ЛВЗ "PRIME" на днях показал свой обновленный "жаркий" видеоролик "Взрослые игры". Таким оригинальным способом в PRIME, в частности, еще и показали изменение дизайна бутылки одноименной водки.
Напомним, дегустатор крепкого алкоголя раскрыла неожиданное отличие украинской водки от остальных в мире.