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Як Bellingcat оберігає учасників Маршу рівності від радикалів

Київ • УНН

 • 8000 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Проект дослідницької пошукової мережі Bellingcat Monitoring Project в неділю стежить за активністю радикальних груп, які протестують проти Маршу рівності в Києві, і повідомляє про їх пересування в мережі Twitter, передає УНН.

Як Bellingcat оберігає учасників Маршу рівності від радикалів

"Як і в 2017 році, колони Маршу повернули вліво, обійшовши парк Шевченка. Праворадикали виявилися відокремлені від учасників Маршу кордоном поліції, і їм залишалося тільки кричати образи на адресу ЛГБТ. Незважаючи на відкриті заклики до насильства з боку "Карпатської Січі", "Традиції та Порядку" та інших угруповань, незабаром стало зрозуміло, що 50-150 осіб ніяк не зможуть перешкодити маршу, де було більше 8000 учасників і поліцейських", - написали дослідники під час маршу.

Вони відзначили, що зусилля ультраправих зірвати сам Марш сьогодні повністю провалилися.

У той же час аналітики попереджають учасників акції в підтримку ЛГБТ-спільноти, що їм все ще може загрожувати небезпека.

"Ультраправі явно мають намір нападати на учасників маршу (або тих, кого вважають учасниками маршу/прихильниками ЛГБТ) в центрі Києва. На жаль, це відбувається щороку. Ультраправі планують координувати напади в своїх телеграм-чатах. Якщо вам стане відомо про напади або ви помітите щось підозріле, будь ласка, повідомте поліції", - заявили в Bellingcat, додавши, що небайдужі також можуть повідомляти про таку активності учасникам проекту.

Нагадаємо, сьогодні по центру Києва пройшов Марш рівності, під час якого не обійшлося без насильства.

Під кінець заходу всіх учасників евакуювали.

Згідно з інформацією правоохоронців, в марші брало участь близько 3 тис. осіб.

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