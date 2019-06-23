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Как Bellingcat оберегает участников Марша равенства от радикалов

Киев • УНН

 • 8000 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Проект исследовательской поисковой сети Bellingcat Monitoring Project в воскресенье следит за активностью радикальных групп, протестующих против Марша равенства в Киеве, и сообщает о их передвижениях в сети Twitter, передаёт УНН.

Как Bellingcat оберегает участников Марша равенства от радикалов

“Как и в 2017 году, колонны Марша повернули влево, обойдя парк Шевченко. Праворадикалы оказались отделены от участников марша кордоном полиции, и им оставалось только кричать оскорбления в адрес ЛГБТ. Несмотря на открытые призывы к насилию со стороны "Карпатской Сечи", "Традиции и Порядка" и других группировок, вскоре стало понятно, что 50-150 человек никак не смогут помешать маршу, где было более 8000 участников и полицейских”, — написали исследователи во время марша.

Они отметили, что усилия ультраправих сорвать сам Марш сегодня полностью провалились.

В то же время аналитики предупреждают участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, что им всё ещё может грозить опасность.

"Ультраправые явно намереваются нападать на участников марша (или тех, кого считают участниками марша/сторонниками ЛГБТ) в центре Киева. К сожалению, это происходит каждый год. Ультраправые планируют координировать нападения в своих телеграм-чатах. Если вам станет известно о нападениях или вы заметите что-то подозрительное, пожалуйста, сообщите полиции", — заявили в Bellingcat, добавив, что небезразличные также могут сообщать о такой активности участникам проекта.

Напомним, сегодня по центру Киева прошел Марш равенства, во время которого не обошлось без насилия

Под конец мероприятия всех участников эвакуировали

Согласно информации правоохранителей, в марше принимало участие около 3 тыс. человек.

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