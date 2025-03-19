Я боялася заснути й прокинутися не вдома: звільнена з полону медикиня бігтиме марафон заради побратимів

6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory Напівмарафон на підтримку 118-ї окремої бригади територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка Сил територіальної оборони ЗСУ. Участь у заході, серед інших, візьме військова медицині Валентина Зубко, яка пройшла російський полон, передає УНН.

Деталі

Зубко родом із Черкас. Вона працює військовою медикинею. У 2019 році жінку було розподілено до військового шпиталю в Маріуполі, де вона й зустріла повномасштабне вторгнення.

Я була на посаді начальниці поліклініки до 16 березня. Ми залишалися в шпиталі, надавали допомогу як військовим, так і цивільним. Потім стався перший удар по нашому госпіталю, по території. Згодом другий удар, який влучив у реанімацію та хірургічний корпус. Далі залишатися там було неможливо, тому було прийнято рішення переміститися на заводи. Там ми продовжили надавати допомогу разом із бригадами - розповідає Валентина.



Потім були п'ять місяців російського полону. Дні, як пригадує військова медикиня, тягнулися нескінченно. Найважчим для Валентини було чути, як під час допитів кричать її побратими.

Я боялася заснути й прокинутися не вдома. Був постійний страх, що я знову опинюся там - пригадує лікарка.



Адаптуватися до мирного життя Валентині допомогла підтримка друзів та рідних.

Кожен, хто повертається, хоче знати, що його чекали, за нього боролися, що він не залишився наодинці. Бо це дуже важко пережити. Таке не забувається, це назавжди - пояснює Зубко.



Валентина також зізналася, що не дуже полюбляє біг. Взяти участь у заході жінку мотивувала мета - підтримати військовополонених. Зубко планує подолати дистанцію в два кілометри.

Я також агітую своїх посестер, із якими разом пройшла полон, долучитися до забігу. Хочемо приїхати кількома людьми й пробігти разом - розповідає учасниця напівмарафону.



Подія в Черкасах відкриє серію забігів MHP Run4Victory, що цьогоріч проходитимуть під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя".

Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді". Усі зібрані кошти підуть на підтримку місцевих військових частин.

Дистанції:

1. 21 км, 10 км, 5 км, 2 км.

2. Інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км).

3. Дитячі забіги: 500 м і 100 м.

4. Онлайн-забіг.

Участь безкоштовна для військових, ветеранів та дітей до 12 років. Реєстрація за посиланням: https://timer.newrun.com.ua/event/150#race=566

Щодо питань реєстрації та безкоштовної участі, потрібно звернутися на email [email protected] або в Telegram @newrun_org

Довідка

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.