Я боялась заснуть и проснуться не дома: освобожденная из плена медик побежит марафон ради побратимов

6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег MHP Run4Victory Полумарафон в поддержку 118-й отдельной бригады территориальной обороны имени атамана Лютого-Лютенко Сил территориальной обороны ВСУ. Участие в мероприятии, среди прочих, примет военная медицина Валентина Зубко, которая прошла российский плен, передает УНН.

Детали

Зубко родом из Черкасс. Она работает военной медиком. В 2019 году женщина была распределена в военный госпиталь в Мариуполе, где она и встретила полномасштабное вторжение.

Я была на должности начальницы поликлиники до 16 марта. Мы оставались в госпитале, оказывали помощь как военным, так и гражданским. Потом произошел первый удар по нашему госпиталю, по территории. Впоследствии второй удар, который попал в реанимацию и хирургический корпус. Дальше оставаться там было невозможно, поэтому было принято решение переместиться на заводы. Там мы продолжили оказывать помощь вместе с бригадами - рассказывает Валентина.



Потом было пять месяцев российского плена. Дни, как вспоминает военная медик, тянулись бесконечно. Самым тяжелым для Валентины было слышать, как во время допросов кричат ее собратья.

Я боялась заснуть и проснуться не дома. Был постоянный страх, что я снова окажусь там - вспоминает врач.



Адаптироваться к мирной жизни Валентине помогла поддержка друзей и родных.

Каждый, кто возвращается, хочет знать, что его ждали, за него боролись, что он не остался один. Потому что это очень тяжело пережить. Такое не забывается, это навсегда - объясняет Зубко.



Валентина также призналась, что не очень любит бег. Принять участие в мероприятии женщину мотивировала цель - поддержать военнопленных. Зубко планирует преодолеть дистанцию в два километра.

Я также агитирую своих посестер, с которыми вместе прошла плен, присоединиться к забегу. Хотим приехать несколькими людьми и пробежать вместе - рассказывает участница полумарафона.



Событие в Черкассах откроет серию забегов MHP Run4Victory, которые в этом году будут проходить под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Благотворительные забеги в разных городах Украины инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером - Благотворительным фондом "МХП-Громаде". Все собранные средства пойдут на поддержку местных воинских частей.

Дистанции:

1. 21 км, 10 км, 5 км, 2 км.

2. Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км).

3. Детские забеги: 500 м и 100 м.

4. Онлайн-забег.

Участие бесплатное для военных, ветеранов и детей до 12 лет. Регистрация по ссылке: https://timer.newrun.com.ua/event/150#race=566

По вопросам регистрации и бесплатного участия, нужно обратиться на email [email protected] или в Telegram @newrun_org

Справка

"МХП - Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.