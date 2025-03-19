Я боялась заснуть и проснуться не дома: освобожденная из плена медик побежит марафон ради побратимов
Киев • УНН
Военная медик Валентина Зубко, прошедшая плен, примет участие в благотворительном забеге в Черкассах. Цель – поддержка 118-й бригады ТрО и военнопленных.
6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег MHP Run4Victory Полумарафон в поддержку 118-й отдельной бригады территориальной обороны имени атамана Лютого-Лютенко Сил территориальной обороны ВСУ. Участие в мероприятии, среди прочих, примет военная медицина Валентина Зубко, которая прошла российский плен, передает УНН.
Детали
Зубко родом из Черкасс. Она работает военной медиком. В 2019 году женщина была распределена в военный госпиталь в Мариуполе, где она и встретила полномасштабное вторжение.
Я была на должности начальницы поликлиники до 16 марта. Мы оставались в госпитале, оказывали помощь как военным, так и гражданским. Потом произошел первый удар по нашему госпиталю, по территории. Впоследствии второй удар, который попал в реанимацию и хирургический корпус. Дальше оставаться там было невозможно, поэтому было принято решение переместиться на заводы. Там мы продолжили оказывать помощь вместе с бригадами
Потом было пять месяцев российского плена. Дни, как вспоминает военная медик, тянулись бесконечно. Самым тяжелым для Валентины было слышать, как во время допросов кричат ее собратья.
Я боялась заснуть и проснуться не дома. Был постоянный страх, что я снова окажусь там
Адаптироваться к мирной жизни Валентине помогла поддержка друзей и родных.
Каждый, кто возвращается, хочет знать, что его ждали, за него боролись, что он не остался один. Потому что это очень тяжело пережить. Такое не забывается, это навсегда
Валентина также призналась, что не очень любит бег. Принять участие в мероприятии женщину мотивировала цель - поддержать военнопленных. Зубко планирует преодолеть дистанцию в два километра.
Я также агитирую своих посестер, с которыми вместе прошла плен, присоединиться к забегу. Хотим приехать несколькими людьми и пробежать вместе
Событие в Черкассах откроет серию забегов MHP Run4Victory, которые в этом году будут проходить под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".
Благотворительные забеги в разных городах Украины инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером - Благотворительным фондом "МХП-Громаде". Все собранные средства пойдут на поддержку местных воинских частей.
Дистанции:
1. 21 км, 10 км, 5 км, 2 км.
2. Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км).
3. Детские забеги: 500 м и 100 м.
4. Онлайн-забег.
Участие бесплатное для военных, ветеранов и детей до 12 лет. Регистрация по ссылке: https://timer.newrun.com.ua/event/150#race=566
По вопросам регистрации и бесплатного участия, нужно обратиться на email [email protected] или в Telegram @newrun_org
Справка
"МХП - Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.
География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.