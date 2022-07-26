WSJ: Казахстан посилює власну оборону

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"Казахстан пообіцяв приєднатися до санкцій Заходу проти москви, заявив, що збільшить експорт нафти в Європу через маршрути в обхід рф, збільшив свій оборонний бюджет і прийняв делегацію США, яка мала на меті наблизити цю центральноазіатську країну до орбіти Вашингтона", - пише WSJ.

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Наголошується, що зростання дистанції між москвою та її найбільшим союзником у Центральній Азії "стало несподіваним викликом" для путіна.

Видання зазначає, що зараз Астана активно посилює міжнародні зв’язки з іншими регіональними партнерами. Так, у квітні Казахстан відвідав міністр оборони Китаю, який зустрівся з президентом Токаєвим. Як заявила китайська сторона, було досягнуто домовленості про посилення військового співробітництва.

Також Астана прагне зблизитися з Туреччиною. На початку травня Токаєв відвідав Анкару, де також йшлося про посилення оборонної співпраці, зокрема, про виробництво турецьких безпілотників у Казахстані.

Казахське керівництво розпорядилося збільшити власний оборонний бюджет на близько мільярд доларів США. Як пояснюють у владі країни, вони вивчили уроки жорсткого спротиву України, і тепер мають намір реформувати власну армію, щоб вона стала мобільнішою та професійнішою, здатною до ефективного протистояння в гібридній війні.

Доповнення

Казахстан вважає так звані "днр" та "лнр" квазідержавами.

Заступник глави адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейманов повідомляв, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим, де зокрема подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України.