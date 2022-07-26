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WSJ: Казахстан усиливает собственную оборону

WSJ: Казахстан усиливает собственную оборону

Киев • УНН

 • 172855 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. После того, как россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Казахстан начал удаляться от россии, усиливать собственную армию и укреплять оборонительные связи с Китаем и Турцией. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Цитата

"Казахстан пообещал присоединиться к санкциям Запада против москвы, заявил, что увеличит экспорт нефти в Европу через маршруты в обход рф, увеличил свой оборонный бюджет и принял делегацию США, которая имела целью приблизить эту центральноазиатскую страну к орбите Вашингтона", - пишет WSJ.

Детали

Отмечается, что рост дистанции между москвой и ее крупнейшим союзником в Центральной Азии "стал неожиданным вызовом" для путина.

Издание отмечает, что сейчас Астана активно усиливает международные связи с другими региональными партнерами. Так, в апреле Казахстан посетил министр обороны Китая, встретившийся с президентом Токаевым. Как заявила китайская сторона, была достигнута договоренность об усилении военного сотрудничества.

Также Астана стремится сблизиться с Турцией. В начале мая Токаев посетил Анкару, где речь также шла об усилении оборонного сотрудничества, в частности, о производстве турецких беспилотников в Казахстане.

Казахское руководство распорядилось увеличить собственный оборонный бюджет на около миллиарда долларов США. Как объясняют во власти страны, они изучили уроки жесткого сопротивления Украины, и теперь намерены реформировать собственную армию, чтобы она стала более мобильной и профессиональной, способной к эффективному противостоянию в гибридной войне.

Дополнение 

Казахстан считает так называемые "днр" и "лнр" квазигосударствами.

Заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейманов сообщал, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против россии.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Казахстана Касим-Жомарт Токаевым, где в частности поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины.

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