"Вже є перші 6 грантових заяв": Свириденко розповіла про нову грантову підтримку для молоді

Минулого тижня стартувала програма грантової підтримки для молоді. Вже подано перші шість заявок, і очікується зростання кількості бізнес-проєктів. Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в коментарі журналісту УНН.

У нас вже є перші 6 грантових заявок від молоді. Я вважаю, що ця грантова програма для молоді буде сприяти тому, аби вони залишались в Україні. На мою думку, має бути набір інструментів, аби молодь залишалась і працювала