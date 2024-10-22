"Вже є перші 6 грантових заяв": Свириденко розповіла про нову грантову підтримку для молоді
Київ • УНН
Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила про початок грантової програми для молоді. Вже надійшло 6 заявок, очікується зростання кількості бізнес-проєктів, програма спрямована на утримання молоді в Україні.
Минулого тижня стартувала програма грантової підтримки для молоді. Вже подано перші шість заявок, і очікується зростання кількості бізнес-проєктів. Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко в коментарі журналісту УНН.
У нас вже є перші 6 грантових заявок від молоді. Я вважаю, що ця грантова програма для молоді буде сприяти тому, аби вони залишались в Україні. На мою думку, має бути набір інструментів, аби молодь залишалась і працювала
За її словами, до такого набору входить: освіта, гранти для власної справи та іпотечна програма.
"Ми розуміємо, що молоді люди будуть залишатися, якщо вони розумітимуть, що тут можна реалізувати свій потенціал. Ми багато спілкувались з молоддю та обговорювали їхні бізнес ідеї і вони кажуть, що фінансові установи не дають кредитування через відсутність досвіду", - розповіла міністерка.
Вона наголосила, що Мінекономіки очікує від цієї програми багато бізнес проєктів.
"Ця програма розрахована на наступний рік і також будуть і мікрогранти для власних справ", - додала Свириденко.
Нагадаємо
В серпні цього року, Президент України Володимир Зеленський виступаючи на Українському молодіжному форумі анонсував три оновлені державні програми підтримки молоді: розширення програми "єОселя", гранти на власну справу та на освіту.