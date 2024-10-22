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"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 07:28  •  12066 просмотра

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Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о начале грантовой программы для молодежи. Уже поступило 6 заявок, ожидается рост количества бизнес-проектов, программа направлена на удержание молодежи в Украине.

На прошлой неделе стартовала программа грантовой поддержки для молодежи. Уже поданы первые шесть заявок, и ожидается рост количества бизнес-проектов. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии журналисту УНН.

У нас уже есть первые 6 грантовых заявок от молодежи. Я считаю, что эта грантовая программа для молодежи будет способствовать тому, чтобы они оставались в Украине. По моему мнению, должен быть набор инструментов, чтобы молодежь оставалась и работала

- говорит Свириденко.

По ее словам, в такой набор входит: образование, гранты для собственного дела и ипотечная программа.

"Мы понимаем, что молодые люди будут оставаться, если они будут понимать, что здесь можно реализовать свой потенциал. Мы много общались с молодежью и обсуждали их бизнес идеи и они говорят, что финансовые учреждения не дают кредитования из-за отсутствия опыта", - рассказала министр.

Она отметила, что Минэкономики ожидает от этой программы много бизнес проектов.

"Эта программа рассчитана на следующий год и также будут и микрогранты для собственных дел", - добавила Свириденко.

Напомним

В августе этого года, Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Украинском молодежном форуме анонсировал три обновленные государственные программы поддержки молодежи: расширение программы "еОселя", гранты на собственное дело и на образование.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
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