"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
Киев • УНН
Министр экономики Юлия Свириденко сообщила о начале грантовой программы для молодежи. Уже поступило 6 заявок, ожидается рост количества бизнес-проектов, программа направлена на удержание молодежи в Украине.
На прошлой неделе стартовала программа грантовой поддержки для молодежи. Уже поданы первые шесть заявок, и ожидается рост количества бизнес-проектов. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в комментарии журналисту УНН.
У нас уже есть первые 6 грантовых заявок от молодежи. Я считаю, что эта грантовая программа для молодежи будет способствовать тому, чтобы они оставались в Украине. По моему мнению, должен быть набор инструментов, чтобы молодежь оставалась и работала
По ее словам, в такой набор входит: образование, гранты для собственного дела и ипотечная программа.
"Мы понимаем, что молодые люди будут оставаться, если они будут понимать, что здесь можно реализовать свой потенциал. Мы много общались с молодежью и обсуждали их бизнес идеи и они говорят, что финансовые учреждения не дают кредитования из-за отсутствия опыта", - рассказала министр.
Она отметила, что Минэкономики ожидает от этой программы много бизнес проектов.
"Эта программа рассчитана на следующий год и также будут и микрогранты для собственных дел", - добавила Свириденко.
Напомним
В августе этого года, Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Украинском молодежном форуме анонсировал три обновленные государственные программы поддержки молодежи: расширение программы "еОселя", гранты на собственное дело и на образование.