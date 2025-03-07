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"Вже сьогодні": Трамп погрожує новими митами проти Канади

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив про можливість введення нових мит проти Канади у відповідь на 250% тарифи на американські молочні продукти та лісоматеріали. Президент США звинуватив Канаду в багаторічному "обдиранні" країни.

"Вже сьогодні": Трамп погрожує новими митами проти Канади

Посилаючись на канадські тарифи на експорт американської молочної продукції та лісоматеріалів, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити відповідні тарифи "вже сьогодні" проти Канади. Канада "роками обдирала США", вважає американський лідер.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Канада роками обдирала нас тарифами на лісоматеріали та молочні продукти - 250%, ніхто ніколи про це не говорить, 250% тариф. Ми відповімо їм точно таким же тарифом, якщо вони не знизять його - і це означає взаємність - і ми можемо зробити це вже сьогодні, або почекати до понеділка чи вівторка

- сказав Трамп під час виступу в Овальному кабінеті.

Незважаючи на те, що 6 березня президент відтермінував тарифи майже на місяць на всі товари з Мексики та Канади, що підпадають під дію угоди USMCA, у своєму виступі 7 березня він натякнув, що готовий розширити тарифи на інших торговельних партнерів, якщо не побачить змін у торговельній політиці.

Це було дуже несправедливо по відношенню до... нашої країни - з економічної точки зору, з фінансової точки зору і з точки зору торгівлі - нас обікрали майже всі країни світу. Ви навіть не можете нічого продати в Індію…

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що мита США є приводом для майбутньої анексії країни. Жолі спростувала звинувачення щодо безпеки кордону та назвала США експортером нелегальної зброї та наркотиків.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Трамп, ймовірно, звільнить канадські та мексиканські товари і послуги від мит, які відповідають угоді "США – Мексика – Канада" (USMCA), переговорам щодо Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Але виняток триватиме лише один місяць.

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