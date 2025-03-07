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"Уже сегодня": Трамп угрожает новыми пошлинами против Канады

Киев • УНН

 • 22640 просмотра

Дональд Трамп заявил о возможности введения новых пошлин против Канады в ответ на 250% тарифы на американские молочные продукты и лесоматериалы. Президент США обвинил Канаду в многолетнем "обдирании" страны.

"Уже сегодня": Трамп угрожает новыми пошлинами против Канады

Ссылаясь на канадские тарифы на экспорт американской молочной продукции и лесоматериалов, президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести соответствующие тарифы "уже сегодня" против Канады. Канада "года обдирала США", считает американский лидер.

Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Канада годами обдирала нас тарифами на лесоматериалы и молочные продукты - 250%, никто никогда об этом не говорит, 250% тариф. Мы ответим им точно таким же тарифом, если они не снизят его - и это означает взаимность - и мы можем сделать это уже сегодня, или подождать до понедельника или вторника

- сказал Трамп во время выступления в Oval Office.

Несмотря на то, что 6 марта президент отложил тарифы почти на месяц на все товары из Мексики и Канады, которые подпадают под действие соглашения USMCA, в своем выступлении 7 марта он намекнул, что готов расширить тарифы на других торговых партнеров, если не увидит изменений в торговой политике.

Это было очень несправедливо по отношению к... нашей стране - с экономической точки зрения, с финансовой точки зрения и с точки зрения торговли - нас обокрали почти все страны мира. Вы даже не можете ничего продать в Индию…

- сказал Трамп.

Напоминаем

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что пошлины США являются поводом для будущей аннексии страны. Жоли опровергла обвинения в отношении безопасности границы и назвала США экспортером нелегального оружия и наркотиков.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Трамп, вероятно, освободит канадские и мексиканские товары и услуги от пошлин, которые соответствуют соглашению "США – Мексика – Канада" (USMCA), переговорам по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Но исключение будет действовать только один месяц.

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