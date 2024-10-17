Випадки оцінки активів без фактичного огляду почали з’являтися при новому керівнику АРМА Думі - експерт

Випадки оцінки арештованих активів, переданих в Агентство з розшуку і менеджменту активів, без фактичного огляду почали з’являтися під час керівництва Олени Думи. Це викликає сумніви щодо об’єктивності оцінки та прозорості діяльності агентства. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив колишній секретар громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

За його словами, з приходом нового керівника в АРМА - Олени Думи - стали фіксувати випадки, коли активи оцінюють без їх фактичного огляду.

Раніше, за колишнього керівництва, таких прецедентів не було. А зараз дійсно можуть бути - розповів Громаков.

Він наголосив, що фактичний огляд активів є обов’язковою частиною процедури їх об’єктивної оцінки.

Я не розумію, як оцінщик може оцінити актив, його не бачивши. По яких критеріях? По-друге, якщо він так робить – то хто може повестися на цей актив, хто його буде купувати чи брати в управління, якщо цього активу ніхто не бачив… Якщо оцінщик туди не виїжджав, не оцінював цей актив і його не бачив взагалі і написав, що він коштує мільйон, а там стоїть згоріла хата якась, а це готель по документах, то кому ви цю згорілу хату будете продавати - вказує експерт.

Громаков вважає, що без належної оцінки управителі можуть стикнутися з несподіваними витратами або проблемами з активом, які не були виявлені через відсутність огляду.

За його словами, проконтролювати об’єктивність оцінки того чи іншого об’єкту може комісія з представників АРМА та громадської ради, яка має виїжджати на місце і задавати питання оцінщику. Однак, наразі громадської ради при АРМА немає.

Контекст

Днями очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що агентство отримало звіт оцінювача щодо вартості столичного ТРЦ "Гулівер". Однак, попри вимогу закону, в реєстрі арештованого майна немає ніякої інформації щодо оцінки цього активу. До того ж, як відомо, співробітники АРМА так і не змогли провести повноцінний огляд всього ТРЦ та бізнес-центру "Гулівер". Адже після вистави з номерами прикриття, "мамкиних агентів" все ж змусили діяти згідно з законом. Відповідно, якщо не був проведений повний огляд активу, як можна об’єктивно оцінити його вартість?

Але це не єдине запитання до АРМА у випадку з оцінкою ТРЦ "Гулівер". Також не зрозумілим лишається те, за якими критеріями АРМА обрала переможцем саме ПП "Бізнес Консалтинг" та яку винагороду отримає вказана компанія за свою роботу. Адже, крім заяв Олени Думи про те, що конкурс був "прозорий", інформації про нього знайти неможливо.

Додамо

Три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. Таким чином, АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність цього органу прозорою.