Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Случаи оценки арестованных активов, переданных в Агентство по розыску и менеджменту активов, без фактического осмотра начали появляться во время руководства Елены Думы. Это вызывает сомнения относительно объективности оценки и прозрачности деятельности агентства. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший секретарь общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

По его словам, с приходом нового руководителя в АРМА - Елены Думы - стали фиксировать случаи, когда активы оценивают без их фактического осмотра.

Раньше, при прежнем руководстве, таких прецедентов не было. А сейчас действительно могут быть - рассказал Громаков.

Он отметил, что фактический осмотр активов является обязательной частью процедуры их объективной оценки.

Я не понимаю, как оценщик может оценить актив, его не видя. По каким критериям? Во-вторых, если он так делает - то кто может повестись на этот актив, кто его будет покупать или брать в управление, если этого актива никто не видел... Если оценщик туда не выезжал, не оценивал этот актив и его не видел вообще и написал, что он стоит миллион, а там стоит сгоревший дом какой-то, а это отель по документам, то кому вы этот сгоревший дом будете продавать - указывает эксперт.

Громаков считает, что без надлежащей оценки управляющие могут столкнуться с неожиданными расходами или проблемами с активом, которые не были обнаружены из-за отсутствия осмотра.

По его словам, проконтролировать объективность оценки того или иного объекта может комиссия из представителей АРМА и общественного совета, которая должна выезжать на место и задавать вопросы оценщику. Однако, пока общественного совета при АРМА нет.

Контекст

На днях глава АРМА Елена Дума сообщила, что агентство получило отчет оценщика по стоимости столичного ТРЦ «Гулливер». Однако, несмотря на требование закона, в реестре арестованного имущества нет никакой информации по оценке этого актива. К тому же, как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра «Гулливер». Ведь после спектакля с номерами прикрытия, «мамкиных агентов» все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Но это не единственный вопрос к АРМА в случае с оценкой ТРЦ «Гулливер». Также не понятным остается то, по каким критериям АРМА выбрала победителем именно ЧП «Бизнес Консалтинг» и какое вознаграждение получит указанная компания за свою работу. Ведь, кроме заявлений Елены Думы о том, что конкурс был «прозрачный», информации о нем найти невозможно.

Добавим

Три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.