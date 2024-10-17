ukenru
Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  27504 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  51403 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  97805 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  60551 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  94398 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  114333 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  120046 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  119162 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  115005 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  105121 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

  •  74811 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  108975 просмотра
Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

  •  67551 просмотра
В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

  •  62550 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  76975 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  76975 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  97745 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  130952 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  161945 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  145340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  108975 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  114615 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  102593 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  129016 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  130809 просмотра
Актуальное
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:22  •  50394 просмотра

Read in English

Бывший секретарь общественного совета при АРМА заявил о случаях оценки активов без осмотра при руководстве Елены Думы. Это вызывает сомнения относительно объективности оценки и прозрачности деятельности агентства.

Случаи оценки арестованных активов, переданных в Агентство по розыску и менеджменту активов, без фактического осмотра начали появляться во время руководства Елены Думы. Это вызывает сомнения относительно объективности оценки и прозрачности деятельности агентства. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший секретарь общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

По его словам, с приходом нового руководителя в АРМА - Елены Думы - стали фиксировать случаи, когда активы оценивают без их фактического осмотра.

Раньше, при прежнем руководстве, таких прецедентов не было. А сейчас действительно могут быть

- рассказал Громаков.

Он отметил, что фактический осмотр активов является обязательной частью процедуры их объективной оценки.

Я не понимаю, как оценщик может оценить актив, его не видя. По каким критериям? Во-вторых, если он так делает - то кто может повестись на этот актив, кто его будет покупать или брать в управление, если этого актива никто не видел... Если оценщик туда не выезжал, не оценивал этот актив и его не видел вообще и написал, что он стоит миллион, а там стоит сгоревший дом какой-то, а это отель по документам, то кому вы этот сгоревший дом будете продавать

- указывает эксперт.

Громаков считает, что без надлежащей оценки управляющие могут столкнуться с неожиданными расходами или проблемами с активом, которые не были обнаружены из-за отсутствия осмотра.

По его словам, проконтролировать объективность оценки того или иного объекта может комиссия из представителей АРМА и общественного совета, которая должна выезжать на место и задавать вопросы оценщику. Однако, пока общественного совета при АРМА нет.

Контекст

На днях глава АРМА Елена Дума сообщила, что агентство получило отчет оценщика по стоимости столичного ТРЦ «Гулливер». Однако, несмотря на требование закона, в реестре арестованного имущества нет никакой информации по оценке этого актива. К тому же, как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра «Гулливер». Ведь после спектакля с номерами прикрытия, «мамкиных агентов» все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Но это не единственный вопрос к АРМА в случае с оценкой ТРЦ «Гулливер». Также не понятным остается то, по каким критериям АРМА выбрала победителем именно ЧП «Бизнес Консалтинг» и какое вознаграждение получит указанная компания за свою работу. Ведь, кроме заявлений Елены Думы о том, что конкурс был «прозрачный», информации о нем найти невозможно.

Добавим

Три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика