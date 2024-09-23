Вихованців Сумського будинку дитини евакуюють у безпечні регіони - ОВА
Київ • УНН
20 вихованців Сумського спеціалізованого будинку дитини евакуюють у безпечніші регіони через загрозу обстрілів. Серед дітей є немовлята та ті, хто потребує постійної медичної допомоги.
Вихованців Сумського спеціалізованого будинку дитини евакуюють у більш безпечні регіони через безпекову ситуацію в області. Наразі в закладі перебувають 20 дітей. Про це повідомляє заступниця начальника Сумської ОВА Олена Бойко, пише УНН.
Враховуючи безпекову ситуацію, яка склалася останнім часом у Сумській області, було прийнято рішення перевести малечу у безпечні регіони. Наразі обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені такі місця,
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За словами посадовиці, нині в установі перебувають 20 дітей, серед яких є діти до одного року, а також троє дітей, які потребують постійної медичної допомоги.
Планується, що найближчим часом цих дітей перевезуть у безпечні регіони. Представники обласної військової адміністрації спільно з колегами з інших областей вже знайшли такі місця.
Туди виїде комісія, аби переконатися, що умови, в яких будуть перебувати діти, відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей евакуюють. А далі буде відбуватися робота щодо того, аби влаштувати їх у родини.
Нагадаємо
У місті Глухів на Сумщині евакуювали 10 тисяч людей, майже третину населення, через посилення обстрілів. Особлива увага приділяється евакуації дітей, 70% з яких вже вивезено.